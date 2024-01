Instituto oferece 11 cursos gratuitos no DF e em Goiás

As qualificações vão ficar disponíveis gradativamente. Fábio Campos recomendar que o interessado verifique frequentemente o portal

Estão abertas, a partir de quarta-feira (24), as inscrições para 11 cursos profissionalizantes gratuitos no Distrito Federal e em Goiás (Águas Lidas). A iniciativa é do Instituto Reciclando. Não há limite de vagas por turmas, uma vez que as aulas vão ser online. As atividades começam a partir de 10 de fevereiro.

As opções são: monitor escolar creche e educação infantil, gestão de recursos humanos, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha – agente de alimentação escolar, pet shop – auxiliar de veterinária, design gráfico básico, auxiliar de farmácia – atendente, empreendedorismo – cuidador de idosos, fotografia básica, social média, tráfego digital e Word Press – criação de sites na internet.

“São professores altamente capacitados e experientes”, destaca o coordenador do Reciclando o Futuro, Fábio Campos. “Fizemos um levantamento das necessidades de Águas Lindas e esses cursos vão atender integralmente a carência da cidade por profissionais com essas habilidades”, complementa o gestor.

As qualificações vão ficar disponíveis gradativamente. Fábio Campos recomendar que o interessado verifique frequentemente o portal para verificar se a opção desejada já está recebendo inscrições.

Reciclando o Futuro

Atualmente o Instituto Reciclando o Futuro tem oito polos (Brazlândia, Ceilândia, Sol Nascente/Pôr do Sol, Plano Piloto (sede Asa Sul), São Sebastião, 26 de Setembro, Samambaia e, agora, Águas Lindas). Cerca de 20 mil famílias já foram atendidas pelos projetos do instituto em capacitações como empreendedorismo, línguas estrangeiras e preparatório para concursos, entre outros.

Mais informações e inscrições

(61) 99198-0316

@reciclando_futuro