Hemocentro faz campanha com bloquinhos de carnaval para estimular doações

A Fundação Hemocentro de Brasília (FHB) promoverá, a partir deste sábado (03) até o dia 10, a campanha “Bloquinho na veia: Carnaval que pulsa solidariedade”, que tem o objetivo de manter os estoques de sangue em níveis seguros durante o carnaval. A ação contará com a parceria de bloquinhos e escolas de samba do Distrito Federal.

No período pré-carnavalesco, os integrantes de seis bloquinhos da cidade visitarão o Hemocentro de Brasília para apresentações e doação de sangue. São eles: Associação Recreativa Cultural Amigos do Cruzeiro (Aruc), Maluvidas, Capivareta Repercussiva, Bloco do Prazer, Ase Dudu e Jaleco Musical.

“É importante chamarmos as pessoas para doar antes do Carnaval, já que durante os feriados prolongados sempre observamos um aumento da demanda por transfusões de sangue em função de situações de emergência”, explica o presidente do Hemocentro de Brasília, Osnei Okumoto.

Atualmente, o Hemocentro está com estoque baixo para os tipos O+, O- e AB-. Os grupos A+ e B- estão em nível regular, enquanto os tipos A-, B+ e AB+ estão adequados.

Além dos shows, haverá uma surpresa especial para quem for doar sangue fantasiado durante o período. “A nossa intenção é contribuir para salvar vidas em parceria com os nossos doadores e com as instituições que promovem a cultura e fazem o Carnaval do DF”, comenta Osnei.

Coleta externa

No dia 8 de fevereiro, o Hemocentro celebrará um ano de operação da Unidade Móvel de Coleta de Sangue com uma coleta externa na Administração Regional de Candangolândia, das 9h às 16h.

As vagas para agendamento de doadores já estão disponíveis no site agenda.df.gov.br. Basta selecionar a Fundação Hemocentro de Brasília e, em seguida, as abas “doação de sangue” e “coleta externa”.

Doe sangue

O agendamento da doação de sangue pode ser feito pelo site agenda.df.gov.br ou pelo telefone 160, opção 2. Há, ainda, a possibilidade de encaixe, de acordo com a disponibilidade de vagas ociosas no dia. O Hemocentro de Brasília está localizado no Setor Médico Hospitalar Norte (início da W3 Norte), próximo ao Hran e à Fepecs, e atende de segunda a sábado, das 7h15 às 18h.

Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 51 kg e estar saudável. Para quem passou por cirurgia, exame endoscópico ou adoeceu recentemente, a recomendação é consultar o site do Hemocentro para saber se está apto a doar sangue.

Confira a programação dos bloquinhos

→ 3/2, às 10h – Maluvidas

→ 6/2, às 9h30 – Aruc

→ 7/2, às 10h – Capivareta Repercussiva

→ 8/2, às 9h30 – Bloco do Prazer

→ 8/2, às 14h – Ase Dudu

→ 9/2, às 9h30 – Jaleco Musical

→ 10/2 – Ação especial com doadores fantasiados

Fundação Hemocentro de Brasília

→ Setor Médico Hospitalar Norte, próximo ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran)

→ Funcionamento de segunda a sábado, das 7h15 às 18h

→ Agendamento pelo site agenda.df.gov.br ou pelo telefone 160 (opção 2)

