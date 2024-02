Lobo de Wall Street: golpista preso e extraditado chega no Brasil

O preso foi encaminhado à ala federal do complexo da Papuda

O primeiro indivíduo detido e extraditado como parte da Operação O Lobo de Wall Street chegou a Brasília por volta das 17h20 dessa quinta-feira (1º/2), desembarcando de um voo da companhia aérea TAP, procedente de Lisboa para Brasília.

O grupo utilizava como inspiração o filme “O Lobo de Wall Street” para enganar as vítimas, resultando em algumas delas perdendo quantias significativas, chegando a R$ 1 milhão.

A ação, coordenada pela 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte), desvendou uma organização criminosa com base em Portugal, que prejudicava vítimas no Brasil por meio do sofisticado golpe dos falsos investimentos na bolsa de valores, conhecido como Ghost-Brokers.

Devido às investigações, o indivíduo em questão havia sido incluído na lista de difusão vermelha da Interpol. Uma vez que os criminosos tinham sua base em Lisboa, Portugal, os mandados de prisão foram executados naquele país.

Desde então, os detidos aguardavam os processos de extradição, que estão em andamento por meio de procedimentos conduzidos pelo Ministério da Justiça.

Com o suporte operacional da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), a 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte) executou, em 7 de março de 2023, em Lisboa, Portugal, seis mandados de prisão preventiva.

A ação incluiu o bloqueio de contas bancárias, o sequestro de criptoativos e a desativação de sites ligados à organização criminosa. O líder da quadrilha foi capturado no Aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, ao tentar escapar.