CBMDF é acionado após veículo tombar na rodovia Estrada Parque Ceilândia

Na manhã desta sexta-feira (02/02), um incidente de trânsito chamou a atenção na rodovia Estrada Parque Ceilândia (EPCL), nas proximidades do viaduto de acesso à Cidade Estrutural – DF. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a ocorrência às 09h41, mobilizando duas viaturas para o local.

O acidente envolveu um veículo de porte médio que transportava uma carga composta por diversas chapas metálicas de grande diâmetro, seguindo no sentido Ceilândia. Ao chegarem ao local, as equipes de socorro constataram que se tratava de um caminhão Hyundai/HR de cor branca, tombado na faixa central de rolamento da DF 095.

O veículo estava ocupado pelo condutor, de 55 anos de idade, e pelo passageiro, de 61 anos de idade. Ambos foram prontamente avaliados pelos socorristas, sendo constatado que estavam ilesos, e não foi necessária a transferência para nenhuma unidade de saúde.

A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida, conforme informações fornecidas pelos Bombeiros. A via permaneceu parcialmente interditada até a conclusão dos procedimentos para a retirada do caminhão tombado, tarefa que ficou a cargo do condutor do veículo.