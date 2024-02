Dupla é presa suspeita de espancar jovem em Sobradinho II

O terceiro suspeito foi identificado por policiais da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II), mas está foragido

Um indivíduo de 29 anos foi brutalmente agredido no Setor de Mansões do Sobradinho 2, em um incidente ocorrido durante a madrugada desta quinta-feira (1º/2). Dois agressores foram detidos em flagrante, enquanto um terceiro, identificado pelas autoridades da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II), encontra-se atualmente foragido.

As câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima foi atacada com uma série de pedradas, tijoladas e até mesmo golpes desferidos com telhas. Os dois suspeitos detidos, de 33 e 34 anos, foram formalmente acusados de tentativa de homicídio qualificado pelo uso de meio cruel. Durante o violento episódio, a vítima conseguiu ferir um dos agressores com uma facada, resultando na hospitalização deste último.

Em seguida, um membro do grupo pegou tijolos e os arremessou em direção à vítima, persistindo nas agressões até que ela caísse. Posteriormente, um veículo preto se aproximou, uma pessoa desceu do carro e também pareceu participar das agressões. Pouco tempo depois, os primeiros agressores empreenderam fuga.

A vítima, que apresentava ferimentos faciais e suspeita de fratura no nariz, conforme informado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), foi conduzida consciente, porém em estado grave e desorientada, ao Hospital Regional de Sobradinho (HRS). Até a manhã desta sexta-feira (2/2), o homem agredido, cuja identidade não foi revelada, permanecia em estado grave no HRS, aguardando transferência para o Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF).