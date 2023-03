Hemocentro fará coletas em Ceilândia e no Parque da Cidade

Na quarta, a Unidade Móvel atenderá, das 9h às 16h, homens e mulheres interessados em doar sangue

A Fundação Hemocentro de Brasília (FHB) promove, nesta semana, duas ações de coleta externa de sangue em alusão ao Mês da Mulher. Nesta quarta-feira (15), a unidade móvel do Hemocentro estará na Casa da Mulher Brasileira, em Ceilândia. Já na quinta-feira (16), a ação será no Parque da Cidade, no Plano Piloto, em parceria com a administração do espaço e a Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal.

“A secretaria se une ao Hemocentro em mais uma ação humanizada. Neste mês em que comemora-se o Dia Internacional da Mulher, é necessário fortalecer as políticas públicas voltadas ao público feminino. Ao mesmo tempo, o evento é uma oportunidade para reforçarmos a importância da doação de sangue”, ressalta o secretário de Esporte e Lazer, Julio Cesar Ribeiro.

Na quarta, a Unidade Móvel atenderá, das 9h às 16h, homens e mulheres interessados em doar sangue. Todas as vagas disponibilizadas no site Agenda DF já foram preenchidas, porém será possível realizar encaixe de doadores não agendados, a depender da disponibilidade.

Já para quinta, as vagas para doação ainda estão abertas no site Agenda DF. A coleta também será realizada das 9h às 16h, no Estacionamento 13 do Parque da Cidade. Durante a ação, a Administração do Parque, órgão vinculado à Secretaria de Esporte e Lazer, vai promover o evento Beleza no Sangue, com atividades gratuitas, como design de sobrancelha, bioimpedância, maquiagem express, revitalização da face, bate papo sobre cuidados com a saúde, sorteios, entre outras.

Unidade Móvel

Com R$ 2,4 milhões em investimentos, a unidade móvel possibilita a coleta de sangue em diferentes regiões do DF a partir do deslocamento de uma equipe multidisciplinar do Hemocentro em um ônibus adaptado e equipado para receber os doadores. A unidade possui capacidade de atendimento para até 100 coletas de sangue por dia.

O ônibus armazena em temperatura adequada as bolsas de sangue coletadas no dia para processamento de até quatro diferentes hemocomponentes (partes do sangue transfundidas aos pacientes), assim como ocorre nas doações realizadas na sede da instituição. O Hemocentro reforça que uma doação pode salvar até quatro vidas.

Doe sangue

Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 51 kg e estar saudável. Quem passou por cirurgia, exame endoscópico ou adoeceu recentemente, a recomendação é consultar o site do Hemocentro para saber se está apto a doar sangue.

Quem teve gripe deve aguardar 15 dias após o desaparecimento dos sintomas para poder doar sangue. Quem teve covid-19 deve aguardar dez dias após o fim dos sintomas, desde que sem sequelas. Se assintomático, o prazo é contado da data de coleta do exame. Já quem teve contato com pessoa diagnosticada ou com suspeita de covid-19 nos últimos sete dias fica impedido de doar sangue por sete dias após o último contato com a pessoa.

Serviço

→ Coleta externa de sangue em Ceilândia

Quando: 15 de março (quarta-feira), a partir das 9h

Onde: Casa da Mulher Brasileira (CNM 1, Bloco I, Lote 3 – Ceilândia)

→ Coleta externa de sangue no Parque da Cidade

Quando: 16 de março (quinta-feira), a partir das 9h

Onde: Estacionamento 13, em frente à Administração do Parque da Cidade

