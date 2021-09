Há 100 vagas de emprego para digitador no DF

Os interessados poderão cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir até uma das 14 agências do trabalhador da capital

Uma centena de digitadores poderá ser contratada, por meio das agências do trabalhador, com salário de R$ 1,1 mil. As 100 vagas, maior número oferecido em uma única profissão ao longo de todo este ano, são destinadas a pessoas com nível médio de escolaridade e experiência em digitação.

Os interessados poderão cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir até uma das 14 agências do trabalhador em funcionamento no Distrito Federal, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O mesmo caminho poderá ser feito por quem deseja se candidatar a qualquer uma das outras 297 vagas abertas para esta quarta-feira (8), em 58 profissões diferentes. Vendedores estão entre os que mais serão contratados: são 20 oportunidades para quem quer comercializar plano de saúde, 23 para pracistas e duas, exclusivas para pessoas com deficiência, para vendas de mercadorias.

Para armadores de ferro, são 30 vagas, 26 para balconistas, 25 para açougueiros, 22 para carpinteiros, 20 para pedreiros e 15 para operadores de caixa. Nestas áreas, as remunerações variam entre R$ 1,1 mil e R$ 1.870, mais benefícios.

Entre as profissões com menor frequência de contratação nas agências, aparece, nesta quarta-feira, a de agente de pátio, responsável por organizar estacionamentos, prestar suporte aos clientes e verificar a necessidade de manutenção nas dependências.

São quatro oportunidades, com salário de R$ 1,1 mil, mais benefícios. Outra contratação pouco frequente é de operador de impermeabilizador de tecidos. São duas vagas com remuneração de R$ 1,8 mil, mais benefícios.

Outros profissionais buscados nas agências são mecânico, padeiro, jardineiro, garçom, bombeiro hidráulico, entre outros.

Mesmo que o candidato não se encaixe em um dos perfis das vagas disponibilizadas no dia, o sistema poderá, depois, cruzar informações e encontrar uma oportunidade de acordo com as especificações do currículo.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da secretaria.

A Secretaria de Trabalho também disponibiliza um número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta, responsável pelas agências do trabalhador: (61) 99209- 1135.

Agência Brasília