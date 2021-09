DF recebe 43,2 mil doses da Pfizer e planeja vacinação para 16 anos

Na segunda-feira (7), o DF recebeu outras 31,5 mil doses da Pfizer. Esse lote foi destinado para a aplicação da segunda dose

Nesta quarta-feira (8), o Distrito Federal recebe mais 43.290 doses de vacinas contra a Covid-19 da Pfizer. Com a chegada dos imunizantes, o governador da capital Ibaneis Rocha pretende iniciar a vacinação de adolescentes de 16 anos ou mais até o fim desta semana.

A vacinação no DF segue em ritmo acelerado. Hoje, Brasília vacina adolescentes de 17 anos ou mais. Como os jovens só estão autorizados a receber doses da vacina Pfizer, a ampliação na faixa etária é possível com a chegada do novo lote do imunizante.

Na segunda-feira (7), o DF recebeu outras 31,5 mil doses da Pfizer. Esse lote foi destinado para a aplicação da segunda dose.

Vacinação no DF

O GDF anunciou nesta terça-feira (7), os dados dos boletins informativos sobre a vacinação no Distrito Federal. O documento mostra que foram 2.032.007 vacinados da primeira dose, mais 855.173 como segunda e 56.321 doses únicas. Nas últimas 24h foram 206 vacinados da primeira dose, 681 da segunda dose.

A vacinação contra a Covid-19 começou no Distrito Federal no dia 19 de janeiro. Já foram recebidas 1.034.680 doses da vacina CoronaVac, que é produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. Além das 1.299.600 mil doses da vacina Covishield, desenvolvida pela universidade inglesa de Oxford, com a farmacêutica sueco-britânica AstraZeneca, 1.035.786 da Pfizer e 60.400 da Janssen.