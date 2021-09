Dormir, fazer compras, ficar com a família foi a opção de muitos brasilienses no feriado

Medo de violência também afastou pessoas do centro da capital

Enquanto centenas de pessoas participavam da manifestação a favor do governo do presidente Jair Bolsonaro (Sem partido), muitos aproveitaram o dia de sol e calor intenso para se divertir, ficar com a família, descansar, ou mesmo acompanhar de longe o que acontecia na Esplanada dos Ministérios.

A influenciadora digital, Thauany Camila, aproveitou a folga na agenda intensa para fazer um passeio com o filho Antônio, de 7 anos. “Fui para Itiquira (cachoeira situada a 114 quilômetros do centro da capital) com o meu filho e um casal de amigos. Foi um dia muito agradável, o Antônio adorou”, disse.

A estudante do curso de Museologia da Universidade de Brasília (UnB), Giovana Chaves Zanfranceschi, moradora do Guará, acordou cedo e embora não tenha participado das manifestações na Esplanada ficou ligada desde o início da manhã no noticiário, para acompanhar as movimentações na capital do país. “Eu não queria ir às manifestações, mas queria saber como ocorreriam. Também aproveitei para ler alguns livros, mas sempre com a TV ligada, de olho no que estava se passando”. Giovana acompanhou tudo de longe, ao lado da mãe.

Já o advogado Wesley Lacerda, de 42 anos, aproveitou para colocar o sono em dia. “Dormi quase todo o dia. De vez em quando acompanhava as manifestações pela TV. Nos grupos de advogados de que faço parte, há muitas discussões e mensagens”, disse. A professora Cyntia Secchin aproveitou o dia de folga para rever os familiares. Passou o dia em companhia do pequeno afilhado. “Também tive muito medo do que poderia acontecer na cidade. Fiquei bem apreensiva”, frisou a docente.

A procura pelos bares e restaurantes da cidade foi grande. Jael Antônio da Silva, presidente do Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes (Sindohbar), disse que a frequência nos estabelecimentos aumentou entre 10% e 20% em relação a uma terça-feira em que não há feriado.

O Parkshopping, um dos mais procurados pelos brasilienses, funcionou normalmente e a frequência de público foi alta. A assessoria de imprensa do shopping disse que o centro de compras estava bem cheio durante todo o dia. O ar condicionado do espaço e uma liquidação nas lojas atraíram o brasiliense.

O dia de ontem vai ficar na história do DF não apenas pela manifestação em defesa do presidente Bolsonaro, mas também pelo clima. Logo cedo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) postou em sua página na Internet um aviso de “grande perigo” de baixa umidade do ar, com a informação que a umidade chegaria a 12%, com grande risco de incêndios florestais e de danos à saúde (doenças pulmonares, dores de cabeça etc). Ao longo de quase todo o dia os termômetros oscilam entre 33º e 34º na capital.