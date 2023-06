Grupo especializado em roubo de celulares em eventos é alvo de operação

O grupo ainda os revendia a donos de bancas e lojas no shopping popular de Ceilândia e outras regiões administrativas

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, nesta terça-feira (20), a Operação Conexão Capital, que visava um grupo especializados de roubo de celulares em eventos no DF. Foram cumpridos 23 mandados de busca e apreensão e duas prisões nas regiões de Ceilândia, Cidade Estrutural, Brazlândia, Paranoá, Águas Lindas e Cocalzinho (GO).

Segundo a corporação, além de roubar os aparelhos, o grupo ainda os revendia a donos de bancas e lojas no shopping popular de Ceilândia e outras regiões administrativas.

Ainda de acordo com as investigações, os criminosos trabalhavam em diversas frentes, como a escolha do evento, o roubo em si, a ocultação e a revenda dos aparelhos.

Ao roubar os celulares, os suspeitos ainda saqueavam as contas bancárias por meio de transferências bancárias indevidas.

Além das duas prisões, foram apreendidos 25 celulares. Os autores foram indiciados pelos crimes de associação criminosa e receptação com penas que variam de um a oito anos de prisão.

Ação

Segundo a PCDF, os criminosos tinham um modo de ação específico. Geralmente em casais, os suspeitos vestiam peças colantes justas ao corpo, sobrepostas de roupas comuns, antes de entrar nos eventos para facilitar a subtração.

Após escolher a vítima, um dos criminosos esbarrava ou distraia a pessoa, gerando a oportunidade para o roubo do aparelho. Com o celular, o chip era descartado nos banheiros e entregue a outros integrantes para que não fossem localizados com o furtador direto.

Finalizado o evento ou alcançado um número satisfatório de celulares, os criminosos de reuniam em um ponto de encontro e dividiam os aparelhos.