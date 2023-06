Barragem do Descoberto recebe R$ 8 milhões para reforço na segurança

Caesb instalará cortina de drenos e aplicará resina sintética na estrutura física da represa, responsável por 60% do abastecimento do DF

Com capacidade para armazenar cerca de 86 milhões de m³ de água, a Barragem do Descoberto, reservatório responsável por abastecer 60% da população do Distrito Federal, está passando por melhorias para garantir a segurança de infraestrutura e operação. A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) iniciou em março a instalação de uma cortina de drenos e a aplicação de resina sintética na estrutura física da barragem.

Com investimento de R$ 8 milhões, as obras avançarão pelo período de estiagem. As melhorias fazem parte das ações para atender requisitos de operação segura da barragem e de ampliação da durabilidade da estrutura, conforme está definido na Política Nacional de Segurança de Barragens.

Construída entre os anos de 1971 e 1973, a Barragem do Descoberto foi inaugurada em 1974 e tem passado por serviços de manutenção regulares de maneira a garantir sua operação adequada e a segurança da população instalada próximo à estrutura.

O gerente de Implantação de Obras Centro-Norte da Caesb, Guilherme Gobbi, explica como será a nova etapa de melhorias: “Será instalada uma cortina para drenagem na parte interna do paredão. Também serão realizadas intervenções para a injeção de resina sintética de poliuretano, um material selante que vai melhorar a estanqueidade da estrutura de concreto e, por consequência, garantir uma maior vida útil à estrutura”, afirmou.

A estrutura da barragem é formada por um conjunto de 18 blocos construídos em concreto, que, somados, chegam a 265 metros de crista. O vertedouro, por onde a água desce quando o reservatório atinge 100% de sua capacidade (1.030 metros), tem 55 metros de comprimento.

Com informações da Agência Brasília