Grupo do tráfico de drogas é preso, no DF

Nesta segunda-feira (12), traficantes foram presos em flagrante ao transportar drogas em um veículo, no Distrito Federal. A inteligência do Grupo Tático Operacional (GTOP) já realizava o monitoramento dos criminosos e obteve a informação sobre uma entrega.

De acordo com os policiais, a ação criminosa pretendia entregar substâncias ilícitas para o Paraguai, Recanto das Emas e outros lugares do DF.

No entanto, um dos traficantes foi abordado, dentro do carro, por uma operação conjunta da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) e da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Dentro da casa do homem foram encontradas as drogas e, na casa de outra pessoa, o restante do material ilícito foi apreendido.

No total, foram 10 presos, quatro desses faccionados do Comboio do Cão e do Comando Vermelho. Todos eles tinham antecedentes criminais. Usuários que, durante a abordagem, chegaram para pegar encomendas de drogas, também foram presos.

Agora, os envolvidos estão a disposição da Justiça.