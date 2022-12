Equipe Brasília de Vôlei é assaltada enquanto almoça, em Taguatinga

De acordo com a Polícia Militar do DF (PMDF), um dos homens ficou no interior do carro e os outros dois entraram no estabelecimento

Nesta segunda-feira (12), a equipe Brasília de Vôlei foi assaltada em um restaurante na QNF 24 de Taguatinga. O assalto foi feito por três homens em um Nissan Versa branco, por volta das 11h, enquanto as atletas almoçavam. De acordo com a Polícia Militar do DF (PMDF), um dos homens ficou no interior do carro e os outros dois entraram no estabelecimento. Um membro da equipe de atletas, que estava na porta do restaurante, foi rendido por um assaltante, enquanto o outro criminoso recolheu três celulares das atletas. Leia também Homem mata noiva a facadas na frente do filho no Riacho Fundo II

As vítimas não reagiram ao assalto. Os responsáveis pelo crime saíram do local e a polícia investiga o caso.