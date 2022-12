Homem mata noiva a facadas na frente do filho no Riacho Fundo II

Quem tiver informações sobre a localização do suspeito pode entrar em contato com a Polícia Civil, pelo telefone 197

O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira (12), o suspeito de cometer o crime, indentificado como Alexandre Marciano Ribeiro, 47 anos, é procurado por matar a facadas a noiva Rozane Costa Ribeiro, de 49 anos.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga o caso, que foi tratado como feminicídio e aconteceu na presença do filho da vítima, de 12 anos. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até o local, mas a mulher não resistiu.

Os vizinhos ao notar movimentações estranhas no apartamento do casal acionaram o Samu. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também esteve no local do crime e preservou até a chegada da perícia.

Alexandre Ribeiro é considerado foragido. Quem tiver informações sobre a localização do suspeito pode entrar em contato com a Polícia Civil, pelo telefone 197.