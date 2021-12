‘Saúde do DF é uma das melhores do Brasil’, diz Ibaneis Rocha

Contente com as nomeações de hoje, Ibaneis Rocha animou os novos servidores ao anunciar que, em abril de 2022, eles terão um reajuste salarial

Durante o evento de assinatura do decreto e nomeação de enfermeiros aprovados em concurso da Secretaria de Saúde do DF, nesta quarta-feira (22), o governador Ibaneis Rocha se mostrou orgulhoso sobre o trabalho da gestão na saúde pública da capital. “A saúde do DF é uma das melhores do Brasil. Aqui só reclama até a hora que vc entra. Quando você entra na rede pública vai sair de lá bem tratado”, afirmou o mandatário.

Contente com as nomeações de hoje, Ibaneis Rocha animou os novos servidores ao anunciar que, em abril de 2022, eles terão um reajuste salarial. O governador não informou sobre os novos valores. “Uma das maiores reclamações era a tal da terceira parcela. No mês de abril vocês terão um reajuste salarial”, anunciou o governador.

Ao final do discurso, Ibaneis Rocha contou sobre os próximos passos da Saúde na capital e lembrou da importância do Sistema Único de Saúde. Temos que agradecer o SUS, se não fosse ele eu tenho certeza que milhares de pessoas iriam morrer nessa cidade e no país […] Só de recursos colocamos 400 milhões na saúde do DF, em insumos, aparelhamentos”, disse.

Novos servidores

Presente no evento, o secretário de Saúde do DF, General Pafiadache, trouxe dados sobre as nomeações. “Estávamos mais ansiosos que vocês. “Estamos nomeando 444 servidores, sendo 366 enfermeiros. Só neste ano foram 5.511 nomeações para a área da saúde. Se considerarmos toda a gestão são mais de 10 mil servidores nomeados”, afirmou Pafiadache.

Ibaneis Rocha falou sobre a importância das nomeações e sua preocupação com o famoso “cadastro de reserva” dos servidores. “Semana passada nomeamos servidores da assistência social, nesta semana foi a vez da secretaria de Justiça Social. Vamos continuar nomeando os servidores até zerar a fila do cadastro. Zeremos a fila de professores na educação e já preparamos outro concurso”, finalizou.

