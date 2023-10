Grileiros avançam em área no Setor de Mansões do Lago Norte

Na semana passada, o terreno, que fica entre as MLs 10 e 11, teria sido limpo e começado a ser cercado

Após o Jornal de Brasília denunciar, na última sexta-feira (27), o retorno de grileiros a uma área do Setor de Mansões do Lago Norte, o grupo continua avançando no local.

Segundo testemunhas, nesta segunda-feira (30), os grileiros teriam instalado um poste de energia no local. Na semana passada, o terreno, que fica entre as MLs 10 e 11, teria sido limpo e começado a ser cercado.

Ao ser questionado por uma testemunha, o homem que instalou o poste afirmou que toda aquela área das MLs era grilagem de terra e que, caso as autoridades os tirassem dali, “teriam que também derrubar todas as outras casas”.

Na última semana, a reportagem entrou em contato com Agência de Fiscalização do DF (DF Legal), que afirmou que esteve no local e que constatou que cerca de 40 metros haviam sido roçados por um trator não identificado.

“Mesmo assim, os trechos 10 e 11, citados na denúncia, estão sendo monitorados pela pasta e, caso ocorra a invasão, de fato, providências serão tomadas de imediato para impedir que a mesma se consolide no local”, afirma a nota.

Ainda de acordo com a pasta, uma equipe de fiscalização será enviada ao local ainda nesta semana.

Mas essa não é a primeira vez que o local é invadido. Em agosto, grileiros também tentaram ocupar a área e precisaram ser impedidos pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Anteriormente, o terreno já havia sido alvo de operação da DF Legal por ter a área de preservação tomada.

Nesse período, chegaram a ser construídas grades de proteção, árvores não nativas plantadas, realizada a planificação do solo e a construção de uma estrutura de concreto às margens do Lago Paranoá para dar suporte a um futuro deck.