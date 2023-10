Projeto discute com adolescentes a presença feminina em espaços de poder

As professoras explicam que, no Brasil, ainda existem muitas barreiras que impedem mulheres de ocuparem os espaços públicos e privados de poder

Fernanda Ghazali

Jornal de Brasília/Agência de Notícias CEUB

Um projeto de extensão em Brasília busca incentivar reflexões em alunas e alunos do ensino médio sobre o exercício de cargos de poder no Brasil.

Coordenado pelas professoras de direito Christine Peter e Betina Günther, o Empodera reúne estudantes dos cursos de direito e jornalismo do Ceub (Centro Universitário de Brasília) e de direito da UnB (Universidade de Brasília)

As professoras explicam que, no Brasil, ainda existem muitas barreiras que impedem mulheres de ocuparem os espaços públicos e privados de poder.

“Por isso, propusemos o Projeto Empodera para estimular jovens a conhecerem o perfil de mulheres que ocupam cargos e espaços de decisão e poder, bem como orientá-los para que possam construir projetos de vida direcionados para a ocupação desses espaços na nossa sociedade”.

Realização do projeto

No segundo semestre de 2023, os alunos irão desenvolver palestras e oficinas em escolas públicas e privadas. Democracia paritária e separação de poderes são alguns dos temas que serão abordados.

Neste mês de outubro, foi realizada uma palestra no Centro Educacional Gisno, na Asa Norte, para que fosse feita a apresentação do projeto aos alunos.

Também serão feitas entrevistas com mulheres que já chegaram ao poder, como ministras do Estado e do STF, senadoras e deputadas. “Queremos mostrar como é o acesso a cargos de alta cúpula”, disseram as professoras.