Greve: Rodoviários se preparam para assembleia

Ainda sem resposta, rodoviários começam a se reunir, no final da tarde desta segunda-feira (06), para decidirem sobre a suspensão da greve, que se estendeu por todo o dia. Imagens feitas pelo drone do Jornal de Brasília mostram a classe preparando para a assembleia-geral e a Rodoviária do Plano Piloto ainda sem nenhuma movimentação.

Inicialmente, o encontro estava marcado para acontecer às 14h, no estacionamento do Conic, na Asa Sul. O grupo pede por melhorias salariais.

Também no início da tarde, o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Terrestres do Distrito Federal (Sinttrater), as empresas de ônibus e os representantes do Governo do Distrito Federal (GDF) participaram de uma audiência de conciliação, onde chegaram a uma proposta de retomada da mesa de negociações. Os debates serão supervisionados pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) e deve se estender até o dia 19.

Caso a classe aceite a suspensão da paralisação, as negociações devem ser retomadas nesta quarta-feira (08).

Desde 00h desta segunda, nenhum ônibus circulou e, ao amanhecer, todos os veículos se manteram nas garagens, causando, assim, transtornos à população. Desde o anúncio, a Justiça já havia determinado a suspensão da movimentação. Para tentar compensar, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF) liberou as faixas exclusivas para o trânsito de todos os veículos.