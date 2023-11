PRF apreende 84 kg de maconha no Engenho das Lages

Segundo a corporação, agentes da PRF realizavam fiscalização na BR-060, quando uma equipe abordou o carro, que vinha de Goiânia (GO)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, no último sábado (04), 84,4 kg de maconha no Engenho das Lages, na região do Gama. A droga estava em um carro.

Segundo a corporação, agentes da PRF realizavam fiscalização na BR-060, quando uma equipe abordou o carro, que vinha de Goiânia (GO). O motorista ainda tentou fugir, mas desistiu quando notou que a viatura começou a persegui-lo.

Ao realizar a busca pelo veículo, os policiais encontraram 86 tabletes de maconha, totalizando os 84,4 kg. Além disso, os agentes ainda descobriram que o carro era roubado.

Quando questionado, o homem disse que o adquiriu por R$ 3 mil, sabendo que era produto de ilícito. Disse também que pegou a droga em Goiânia e que receberia R$ 40 mil para entregá-la em Valparaíso de Goiás.

Assim, o homem foi preso, o veículo e a droga apreendidos e conduzidos para a 20ª Delegacia de Polícia Civil no Gama.