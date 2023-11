Vendas de Natal devem ter um aumento de 23%

Os preparativos para o Natal começaram mais cedo este ano. Não à toa, os lojistas perceberam uma clientela maior e já estão trabalhando para atender a demanda

Lúrya Rocha

As expectativas do comércio para este fim de ano são otimistas, tanto para os comerciantes quanto para os consumidores. De acordo com pesquisa do Instituto Fecomércio-DF (IF-DF), divulgada nesta segunda-feira (06), a previsão média de 23,9% no aumento das vendas em relação ao mesmo período do ano passado. Além disso, também é esperado uma movimentação de R$830 milhões nos comércios da capital.

Os preparativos para o Natal começaram mais cedo este ano. Não à toa, os lojistas perceberam uma clientela maior e já estão trabalhando para atender a demanda. Andréia de Jesus, gerente de uma loja de decorações, afirma que já percebeu a movimentação maior de clientes: “Por isso a gente começou a montar o Natal mais cedo, para se preparar. O pessoal já tá comprando mais, vindo na loja, pesquisando”. A lojista não é a única com essa perspectiva, segundo os dados analisados, pela primeira vez, nenhum lojista entrevistado espera vendas menores que ano passado. A maioria, somando 82,5%, possui uma expectativa de vendas maiores e o restante manteve as mesmas expectativas do período anterior.

Esses dados são crescentes desde 2020, mas este ano, em especial, avaliou os melhores índices dos últimos sete anos. “Isso mostra que os comerciantes estão apostando em um bom período de vendas e tudo indica que este será o melhor Natal para o comércio desde a pandemia”, afirma o presidente do Sistema Fecomércio-DF, José Aparecido Freire.

Grande parte dos consumidores planeja presentear alguém na data comemorativa. Para este ano, a média prevista em gastos com presentes é de R$345,26 para cada cliente, o que representa uma alta de apenas 0,5% em relação a 2022. No ranking de presentes, os produtos de vestuário e acessórios ficou em primeiro lugar com 31,2%, seguido de calçados e acessórios e, por fim, cosméticos e perfumes. Em relação aos valores dos produtos, quase 90% dos lojistas afirmaram que vão manter os preços do ano passado. Para aqueles que irão fazer ajustes, a expectativa média é de um aumento de 7,8%.

Para explicar as razões desse aumento significativo da expectativa nas vendas de Natal este ano, Rodrigo Simões, economista e professor da Faculdade do Comércio, ressalta dois fatores determinantes: O índice de desemprego em queda, sendo puxado pela criação de vagas no setor público, e o aumento da renda salarial. Rodrigo também relembra que a taxa de desemprego do DF é uma das mais baixas do país, em 8.7%, menor do que a metade dos índices dos demais estados do Brasil, de acordo com o IBGE. Sobre o segundo ponto, o aumento da remuneração dos servidores públicos têm impacto positivo na medição da renda média por trabalhador do DF, mostrando um aumento em relação a 2022.

“Temos outros fatores indiretos, que é a expectativa de melhora da economia, com as reduções já vistas da taxa de juros SELIC que promete fechar o ano em 11,75% e a taxa de inflação que projeta fechar o ano em 4,63%, abaixo do teto da meta. Também não podemos esquecer que o DF possui um PIB estadual, se comparado aos demais estados do Brasil, classificado entre os 10 primeiros, devido a significativa participação de funcionários públicos na economia local, com grande contingente de servidores localizados na região”, destaca Rodrigo sobre as condições para os consumidores comprarem mais.

Para o mesmo período do ano que vem, Rodrigo prevê certa estabilidade: “No caso do Distrito Federal, não veremos queda, mas talvez uma estabilidade em relação aos indicadores de 2023, isto se deve ao fato das projeções mudarem, com o PIB sendo projetado menor, e a atividade econômica projetando estabilidade, pois a economia nacional do Brasil, como um todo, não está mostrando que teremos uma decolagem, mas sim, um PIB mais tímido conforme mostra pesquisa do relatório FOCUS emitido pelo Banco Central.”