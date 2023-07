Governo realiza Vem Pra Praça Julino neste sábado (15)

Evento será na Estação da Cidadania, a partir das 9h, na QNM 28 de Ceilândia Norte, e terá serviços de saúde e ações culturais

O Vem Pra Praça Julino será realizado neste sábado (15), das 9h às 13h, na Estação da Cidadania, localizada na QNM 28, Área Especial, Lote B, em Ceilândia Norte. No local é desenvolvido o programa CEU das Artes, que desenvolve atividades gratuitas.

Esta é a 3ª edição do programa Vem Pra Praça, que tem o objetivo de proporcionar ações e atividades itinerantes nas regiões administrativas, por meio do serviço voluntário, para promoção da cidadania, especialmente da população em situação de vulnerabilidade social.

No “arraiá”, os participantes vão contar com corte de cabelo, serviços de saúde e ainda apresentações culturais e artísticas. A festança vai receber a Quadrilha Sabugo de Milho, que promete uma linda dança para todos. Também poderá ser conferida apresentação das miss do Distrito Federal.

A iniciativa é da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), por meio da Subsecretaria de Políticas de Direitos Humanos e de Igualdade Racial (Subdhir).

A 1ª edição ocorreu em 11 de fevereiro no Itapoã e a 2ª edição, em 24 de junho no Recanto das Emas.

Com informações da Agência Brasília