Visitantes podem pagar ingresso para o Zoológico com cartão de débito

Os ingressos para acesso ao Zoológico de Brasília a partir desse sábado, 15, poderão ser pagos com cartão de débito. Serão aceitas as bandeiras Visa e Mastercard. A mudança visa oferecer praticidade, conforto e segurança aos visitantes. A previsão é de que, até o final de julho, os ingressos também possam ser pagos por PIX.

Rota frequente durante as férias, a novidade sobre essa opção de pagamento chegou no mês em que o Zoológico costuma receber, em média, 100 mil visitantes. “O pagamento via débito e, em breve, também via PIX, leva em consideração o bem-estar do público e aprimoramentos necessários à gestão do Zoológico. Trata-se de um avanço necessário”, explicou o superintendente Administrativo e Financeiro do Zoológico, Robson Santos da Silva.

O parque funciona de terça-feira a domingo, das 8h30 às 17h, com encerramento da bilheteria às 16h. De terça a quinta-feira, os ingressos custam R$ 5; já de sexta-feira a domingo e feriados, a inteira custa R$ 10 e a meia-entrada, R$ 5.

Com informações da Agência Brasília