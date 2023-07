Capital Moto Week oferece seis oficinas profissionalizantes gratuitas

As aulas presenciais acontecerão de 15 a 29 de julho, e os horários variam conforme a área de interesse. Inscrições imediatas

A Academia de Produção Inteligente do Capital Moto Week oferece à comunidade seis oficinas profissionalizantes gratuitas. As oportunidades são para as áreas de assistente de produção cultural; roadie e apoio na produção de palco; produção fotográfica e audiovisual para redes sociais; manutenção de computadores e de celular; e designer gráfico.

As aulas presenciais serão de 15 a 29 de julho, na Granja do Torto. A inscrição é gratuita e deve ser feita através deste link. Participantes com 100% de presença receberão certificado.

Cronograma das aulas:

Oficina Assistente de Produção Cultural (18 anos+): 15/07 das 10 às 12h e das 14 às 18h, com prática de 12 horas de 16 a 29/07 em horário a combinar

Oficina Roadie e apoio na Produção de palco (18 anos+): 17/07 das 10h às 12h e das 14 às 18h, com prática de 12 horas de 20 a 29/07 em horário a combinar

Oficina Produção Fotográfica e Audiovisual para redes sociais (18 anos+): 17/07 das 10 às 12h e das 14h às 18h, com prática de 12h de 20 a 29/07 em horário a combinar

Oficina Designer Gráfico (16 anos+): de 24 a 28/07 das 8 às 12h

Oficina Manutenção de Celulares (16 anos+) de 24 a 28/07 das 14 às 18h

Oficina Montagem e configurações de computadores (16 anos+) de 24 a 28/07 das 19 às 22h

A iniciativa, voltada a maiores de 16 anos, é realizada em parceria com o Instituto BRB, conta com suporte técnico do Programando o Futuro e Jovem de Expressão e apoio da Prefeitura Comunitária da Granja do Torto.

Serviço

Capital Moto Week: oficinas profissionalizantes gratuitas

Período: 15 a 29/07/2023

Local: salão da Prefeitura Comunitária da Granja do Torto

Inscrições: www.bit.ly/oficinasCMW

Mais informações: (61) 99128.5942 (apenas WhatsApp)