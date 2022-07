Ibaneis anuncia chapa única com Arruda

Agora, Flávia concorrerá ao Senado Federal pelo DF. Anteriormente, a cadeira seria disputada por Damares. Arruda disputará uma vaga para deputado federal.

Depois de uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro (PL), realizada nesta terça-feira (19), o governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB), anunciou uma chapa única entre ele, José Roberto e Flávia Arruda (PL), Damares (Republicanos) e Celina Leão (PP-DF) pela reeleição.

Agora, Flávia concorrerá ao Senado Federal pela chapa no DF. Anteriormente, a cadeira seria disputada por Damares, que deve agora se reunir com o Republicanos e decidir os próximos passos. É provável que ela dispute uma vaga como deputada federal.

Arruda também disputará uma vaga para deputado federal. Celina Leão, anunciada como candidata à vice-governadora pela reeleição ao lado de Ibaneis na última quarta-feira (13), seguirá no posto.

O recuo coloca Ibaneis como o candidato mais provável à reeleição. Ele e Arruda estavam no páreo pelo palácio do Buriti, segundo pesquisas mais recentes. Em seu discurso, o mandatário comentou a união.

“Devemos agradecer a um recuo estratégico muito bem pensado do ex-governador Arruda, que está elegível, e que se coloca na condição de deputado federal”. Arruda se tornou elegível depois que uma liminar foi concedida pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Humberto Martins.

“Como estou voltando para a vida pública, venho com muita humildade e disputarei, se for possível, uma cadeira na Câmara Federal”, afirmou Arruda, durante uma coletiva realizada também nesta terça.

Além da estratégia adotada pela chapa única, a nomeação de Leão também é bem pensada. A chapa formada já era cotada antes do anúncio, pois, assim, o chefe do executivo local mantém um palanque fixo para Bolsonaro no DF.

O apoio ao presidente foi, inclusive, ressaltado por diversas vezes. Na coletiva, Ibaneis voltou a exaltar Bolsonaro, decisivo para a união entre o governador e Arruda.

“Foi um encontro muito proveitoso [a reunião com Bolsonaro]. Nós todos temos um compromisso com nosso presidente Jair Messias Bolsonaro e devemos também fazer um trabalho pela cidade. Saímos com uma aliança consolidada, dependendo de pequenos ajustes, que serão feitos ao longo da semana”, disse.