Governadora em exercício participa de abertura da Semana S

Na noite desta sexta-feira (16), a governadora em exercício Celina Leão, participou da cerimônia de apresentação da Semana S do Comércio. O evento promove reflexões e debates sobre inovação, desenvolvimento e os caminhos para o futuro do comércio no Brasil.

Celina Leão ressaltou a importância da parceria do poder público com o Sistema S para levar serviços que fazem a diferença na vida da população: “São mais de R$ 2 bilhões investidos no DF que refletem em melhorias para quem mais precisa, atuando como um grande parceiro do governo ao levar serviços de qualidade para as pessoas. É um trabalho de grande relevância para a nossa cidade”.

O presidente do Sistema Fecomércio DF, José Aparecido da Costa, reforçou: “O Sistema S é importantíssimo no Brasil e, no DF, não é diferente. A Semana S vai mostrar para a população e para o empresário todos os serviços que nós temos”. O gestor também lembrou a lei que, sancionada pelo governador Ibaneis Rocha, instituiu 16 de maio como o Dia S. “É quando teremos a oportunidade de mostrar tudo o que temos a oferecer”, disse.

Sábado especial

Como parte das celebrações do Sistema S, também será realizada, neste sábado (17), uma edição especial do projeto social Fecomércio mais Perto de Todos, que contará com shows gratuitos dos músicos Solange Almeida, Ju Marques, Isa Buzzi e diversos artistas locais. A programação começa às 9h, na Torre de TV, onde cerca de 20 mil pessoas são esperadas.

Números

Em 2024, o Sesc-DF prestou mais de 8,5 milhões de atendimentos nas áreas de saúde, nutrição, cultura, esporte e lazer. Já o Senac-DF contabilizou mais de 1,1 milhão de horas-aula, criou 67 salas inovadoras, inaugurou novos polos e lançou 64 cursos. Além disso, se fez presente na Central de Matrículas na Rodoviária e no café-escola Senac Casa de Chá, que já recebeu mais de 115 mil visitantes.

