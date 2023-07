Golpista que se passava por técnico é preso

Segundo a corporação, o homem se passava por técnico autorizado de empresas de eletrodomésticos e aplicava golpes, principalmente em idosos

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu mandados de busca e apreensão e prendeu, nesta quinta-feira (06), um homem acusado aplicar golpes. A operação teve o apoio Procon e ocorreu na Samambaia.

Durante as investigações, ficou comprovado que o golpista utilizava um site falso e, após ter contato com os clientes, recebia quantias destinadas à prestação dos serviços e ainda ficava com os eletrodomésticos.

Em um dos locais das buscas, foram encontradas diversas carcaças de equipamentos e eletrodomésticos. Com a apreensão, as vítimas serão ressarcidas dentro do que foi localizado.