Hospital de Santa Maria recebe o primeiro tomógrafo odontológico do DF

Unidade ganhou também sala especializada para uso do equipamento, que aumentará a eficácia dos diagnósticos e o número de atendimentos

O Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) inaugurou, nesta quarta-feira (5), sala especializada e equipada com o primeiro tomógrafo odontológico do Distrito Federal. A aquisição do equipamento, por meio de emenda parlamentar, e a instalação de local apropriado para o uso somam investimento de cerca de R$ 1 milhão.

Para a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, a medida é um grande avanço para a cidade. “É o primeiro da rede. O IgesDF [Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF] trabalha em conjunto com a Secretaria de Saúde para tornar os diagnósticos por imagem mais precisos, oferecendo mais um serviço odontológico de excelência ao usuário do SUS [Sistema Único de Saúde].”

O acesso para exames de tomografia odontológica ocorrerá por meio da Central de Regulação, de forma transparente para todos os pacientes de Brasília. “O aparelho também possui tecnologia para radiografias panorâmicas e um método de captura de imagens em 3D. É o que existe de mais avançado na área”, explicou a gestora da pasta.

Modernização

Segundo a chefe do Serviço de Odontologia e Cirurgia Bucomaxilofacial do HRSM, Erika Maurienn, a modernização da radiologia é uma demanda importante para os 42 profissionais da equipe. “Vai facilitar a vida dos profissionais que agora têm em mãos um equipamento de última geração para definir os melhores tratamentos e procedimentos cirúrgicos ao paciente”, destacou.

O investimento em equipamentos para as unidades hospitalares e para o tratamento de deformidades na face é fundamental para ajudar na recuperação da autoestima e garantir qualidade de vida aos pacientes. “Cada novo equipamento afeta direta e positivamente a assistência”, pontuou o presidente do IgesDF, Juracy Cavalcante Lacerda Júnior.

Humanização

A odontologia do HRSM também é destaque no atendimento a pacientes com transtorno do espectro autista (TEA), tanto em nível ambulatorial, por meio do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), quanto em nível hospitalar, com atendimento no centro cirúrgico com anestesia geral.

Na entrega, a secretária de Saúde reforçou a importância do trabalho em rede e do olhar cuidadoso dos profissionais como um diferencial no atendimento. “O paciente é um conjunto, precisamos ter um olhar integral para o ser humano. Como é difícil não poder sorrir e vocês estão aqui devolvendo sorrisos”, parabenizou.

No hospital, o serviço de Atenção Hospitalar Odontológico também já prestou atendimento com cuidados voltados, por exemplo, para pessoas com síndrome de Down, paralisia cerebral, síndromes raras, deficiência intelectual, Parkinson, Alzheimer e sequelas de acidente vascular encefálico (AVE).

Segundo dados do Ministério da Saúde de atendimentos em centro cirúrgico a pacientes com deficiência, o HRSM registrou mais de 50% dos atendimentos feitos pela rede pública e privada do Distrito Federal nos últimos quatro anos.

Parte da rede pública do DF, o HRSM é gerido pelo IgesDF. O Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) do hospital é uma referência no setor. A unidade realiza cirurgia bucomaxilofacial e oferece tratamentos cirúrgicos e ambulatoriais para deformidades dentofaciais, ortodontia, biópsia e remoção de cistos para todos os públicos (bebês a idosos).

Com informações da Secretária de Saúde