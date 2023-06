GDF Presente reforça recuperação de pavimentos na cidade

No Itapoã, oito toneladas de massa asfáltica foram usadas na recuperação das quadras 309 e 312, contemplando pedidos da ouvidoria

Equipes do GDF Presente, com apoio da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) e das administrações regionais, continuaram com os serviços de recapeamento do asfalto em diversos pontos do DF, nesta quarta-feira (21).

No Itapoã, oito toneladas de massa asfáltica foram usadas na recuperação das quadras 309 e 312, contemplando pedidos da ouvidoria. Ainda na região, equipes do projeto Mãos dadas, da Secretaria de Administração Penitenciária (Seape), fizeram pinturas de meio-fio no Condomínio Itapuã 1, Quadra 2.

As equipes do programa também realizaram operações de desobstrução e recuperação de bocas de lobo, pintura de meios-fios e recolhimento de bens inservíveis, além de patrolamento, encascalhamento e limpeza de estradas rurais na DF-330.

O administrador do Itapoã, Dilson Bulhões, destaca que os serviços foram executados com o objetivo de proporcionar melhores condições de tráfego aos moradores da região. “O GDF Presente é um programa muito importante, pois atende as demandas da comunidade com mais rapidez e eficiência”, frisou Bulhões.

Em Águas Claras, os trabalhos foram feitos nas quadras 104 e 107, localizadas na Avenida Alameda das Acácias. De acordo com o administrador da cidade, Mário Furtado, assim que a administração tomou conhecimento do afundamento de trecho de asfalto, a equipe de obras foi acionada em uma ação conjunta com o Polo Central II do GDF Presente.

“Foram realizadas de imediato as devidas ações e manutenções. Agora nossos motoristas e pedestres já podem transitar com toda segurança”, afirma o gestor.

*Com informações de Jak Spies, da Agência Brasília