Gigante do atacarejo promete gerar cinco mil empregos

O dono do Fort Atacadista e Comper, que compõem o Grupo Pereira, Inácio Pereira, se encontrou, nesta quarta-feira (31), com o governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB). Durante almoço no Lago Sul, o empresário agradeceu o ambiente econômico criado durante a gestão do emedebista e anunciou a geração de cinco mil empregos.

Há cerca de dois anos, a dupla havia se encontrado e Ibaneis havia prometido melhorar as condições tributárias para que as empresas pudessem investir na capital, o que foi lembrado por pereira.

“Vimos na pessoa do governador um homem de realização, de projetos, de futuro, preocupado com os empregos e com o crescimento do DF. Nesse período todo temos tentado fazer a nossa parte e o governador tem cumprido fielmente o que na oportunidade tinha nos prometido. E temos muito mais para fazer por Brasília. Precisamos aumentar nossos negócios e gerar empregos. Temos 17 mil empregos na nossa empresa, cerca de dois mil no DF, e nossa promessa é de chegar a cinco mil”, afirmou Inácio Pereira.

Ibaneis retribuiu o agradecimento e se comprometeu a continuar trabalhando para fortalecer a economia do DF. “O Grupo Pereira expôs sua vontade de crescer no DF, levou as dificuldades, os empreendimentos não estavam vindo para Brasília porque existia um problema de tributação que impedia o crescimento das empresas. Conseguimos racionalizar os impostos no DF e dar segurança jurídica para os empresários investir. Isso faz com que as empresas invistam com a certeza que vão ter lucro. Precisamos valorizar cada vez mais aqueles que pegam seus recursos e colocam à disposição da sociedade”, disse.

No almoço, Ibaneis citou a logística favorável ao DF, com as rodovias que cortam o país, a força do aeroporto da cidade e o fato dele estar interligado com todas as capitais do Brasil e com países da América Latina.