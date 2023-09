Geek Verse Festival: evento em Taguatinga recebe mais de 50 atrações, incluindo dubladores, youtubers, gamers e artistas

Serão 15 ambientes temáticos distribuídos em um espaço de 10.000m² no Taguatinga Shopping, exposições e campeonatos de e-sports

Ana Beatriz Cabral Cavalcante

(Jornal de Brasília/Agência de Notícias CEUB)

De 6 a 8 de outubro, o Geek Verse Festival de 2023 irá receber dubladores, youtubers, concursos de cosplayers, gamers e artistas.

Serão 15 ambientes temáticos distribuídos em um espaço de 10.000m² no Taguatinga Shopping, exposições e campeonatos de e-sports.

O festival terá como embaixadores Neto Lyra e Guilherme Yuri, a dupla responsável pelo canal Maneirando.

Com quase 800 milhões de visualizações no YouTube, eles são conhecidos por seus curtas-metragens e esquetes de humor. Durante o festival, eles conduzirão uma cobertura ao vivo em seu perfil, com direito a entrevistas com convidados especiais.

Além disso, a apresentadora e streamer Nyvi Estephan, considerada a melhor host de e-sports da América Latina, também estará presente nos três dias de programação do evento.

Os ingressos custam, por dia, R$ 69, a meia-entrada, e R$ 138, a inteira. As entradas estão à venda on-line sem taxa de conveniência, no site do evento Geek Verse Festival, e poderão ser adquiridas também no terceiro piso do Taguatinga Shopping.

Jogos em destaque

Nintendo Switch:

Mario Kart – O clássico Mario Kart em uma versão inovadora para o console Nintendo Switch. Confira o trailer aqui.

– O clássico Mario Kart em uma versão inovadora para o console Nintendo Switch. Confira o trailer aqui. Xbox Series X:

Street Fighter 6 – No mundo das lutas e lança nova versão do clássico Street Fighter no poderoso Xbox Series X. Confira o trailer aqui.

– No mundo das lutas e lança nova versão do clássico Street Fighter no poderoso Xbox Series X. Confira o trailer aqui. Playstation 5 VR2:

Horizon Call of the Mountain – A tecnologia de jogos imersivos em realidade virtual do Playstation com o aguardado Horizon – Call of the Mountain para o PS5 VR2. Confira o trailer aqui.

O Que esperar do festival?

Ambientes Temáticos:

Com 15 áreas temáticas que incluem cinema, cultura medieval, quadrinhos, cultura japonesa, tecnologia e muito mais, o Geek Verse Festival promete oferecer uma experiência completa para todos os gostos. Desde o “Epic Central” que transportará os visitantes para diversos multiversos até o “Hi-Tech Space” para os entusiastas de tecnologia, há algo para todos os estilos geeks.

Gamer Arena:

Para os fãs de e-sports, a “Gamer Arena” será o lugar para competir e assistir aos torneios dos principais jogos competitivos do mundo, como CSGO, League of Legends, Valorant, Fifa e Free Fire, todos com as devidas premiações.

Cosplay Fandom:

Os cosplayers terão um palco exclusivo para desfiles e apresentações, além de camarins e cenários para fotos incríveis. Competições de melhor cosplayer também estão no programa, com grandes prêmios em jogo.

Exposição Artist Arley:

Este espaço é dedicado aos colecionadores e àqueles que desejam se aprofundar no universo geek. Os visitantes poderão participar de cursos, palestras e workshops com artistas renomados e conhecidos no meio.

Detalhes do festival

Data: 6, 7 e 8 de outubro.

Local: Taguatinga Shopping.

Horários: Início todos os dias às 11h.

Classificação indicativa: Livre (menores de 12 anos só entram acompanhados dos pais ou responsáveis pagantes).

Valores dos ingressos: A partir de R$ 69, valor referente à meia-entrada.

*Meia-entrada: Cosplayers, crianças, idosos, portadores de necessidades especiais ou doando 1kg de alimento têm direito a meia-entrada.