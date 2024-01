GDF Saúde dará desconto para servidores na vacina contra a dengue

A dengue tem atingido números alarmantes neste começo de ano no Distrito Federal, com 16.079 casos prováveis da doença registrados até 20 de janeiro

Para contribuir com o esforço de combate à dengue, o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (Inas) negociou com os laboratórios Exame e Sabin, credenciados do GDF Saúde, um desconto especial para os beneficiários no valor da vacina Qdenga.

A dengue tem atingido números alarmantes neste começo de ano no Distrito Federal, com 16.079 casos prováveis da doença registrados pela Secretaria de Saúde até 20 de janeiro, um aumento de mais de 600% em relação ao mesmo período no ano passado.

A Qdenga é um imunizante contra a dengue desenvolvido pelo laboratório japonês Takeda Pharma. O registro no Brasil foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em março de 2023. A vacina atua contra os quatro sorotipos do vírus da dengue.

O imunizante é aplicado em um esquema de duas doses, com intervalo de três meses entre as aplicações, e é indicado para pessoas de 4 a 60 anos. Para maiores de 60 anos, é necessário pedido médico. Podem se vacinar com a Qdenga tanto quem já teve dengue, quanto quem nunca foi infectado.

Para obter o desconto, os beneficiários precisam apenas apresentar a carteira do plano e um documento de identificação em uma das unidades dos laboratórios participantes, que fazem parte das listas abaixo.

Unidades Exame

Valor normal: R$ 412

Valor com desconto para o GDF Saúde: R$ 309

Parcelamento:

→ Dose única: 6x

→ Mais de uma dose: 12x (parcela mínima R$ 50)

A partir de 30 de janeiro

Unidades Sabin

Valor normal: R$ 410

Valor com desconto para o GDF Saúde: R$ 350

Parcelamento: 10x (parcela mínima R$ 70)

A partir de 30 de janeiro.

