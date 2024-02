GDF recolhe mais de 300 toneladas de lixo e entulho no Plano Piloto

A operação, além de contribuir para uma Brasília mais limpa, também visa combater criadouros do mosquito da dengue

O Governo do Distrito Federal (GDF), em parceria com a Administração Regional do Plano Piloto, realizou mais uma ação na região e limparam terrenos públicos, desobstruíram bocas de lobo, roçaram o mato, podaram árvores e tamparam buracos.

Nas últimas duas semanas, cerca de 300 toneladas de entulho foram retiradas de vários espaços da capital com a limpeza do Setor de Diversões Sul (SDS), de viadutos, das Asas Sul e Norte e das Vilas Planalto e Telebrasília. A operação, além de contribuir para uma Brasília mais limpa, também visa combater criadouros do mosquito da dengue.

O administrador do Plano Piloto, Valdemar Medeiros, explica que as ações conjuntas entre os órgãos do governo do Distrito Federal irão continuar nas regiões. “Estamos dando respostas efetivas no combate à dengue realizando a limpeza e retirando entulho e lixo das regiões. Além disso, estamos com equipes nas ruas executando serviços e reparos de meios-fios, poda de árvores, roçagem do mato e operação tapa-buracos, além de contemplar ruas e avenidas da região com a manutenção de vias”, ressalta o administrador.

As benfeitorias realizadas fazem parte do mutirão de infraestrutura e conta com equipes próprias da administração regional, Novacap, SLU, Detran e GDF Presente. Os trabalhos têm se concentrado nas principais avenidas e ruas da região, devido ao maior tráfego de carros e circulação de pedestres.

As informações são da Agência Brasília