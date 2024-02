Estagiários do Jovem Candango reforçam atendimento de pacientes com dengue

Os jovens convocados receberão treinamento das equipes da Secretaria de Saúde que orientará como será feito o cadastramento dos atendidos

Cerce de 600 jovens do programa Jovem Candango serão convocados para auxiliar nas tendas de hidratação para atender a pacientes com sintomas de dengue. Segundo a Secretaria da Família e Juventude (SEFJ), responsável pela ação, eles serão deslocados dos órgãos em que estão lotados para trabalhar na recepção e realizar os cadastros das pessoas.

O secretário da Família e Juventude, Rodrigo Delmasso, afirmou que a secretaria está trabalhando para ajudar na frente de combate à dengue no DF. “Os jovens atuarão nesta missão auxiliando as equipes que estão nas tendas, com o objetivo de aumentar a capacidade de atendimento à população”, disse.

Os jovens convocados receberão treinamento das equipes da Secretaria de Saúde que orientará como será feito o cadastramento dos atendidos. Os locais auxiliam a população com a verificação dos sinais vitais, sintomas e realização de testes rápidos.

Nove regiões administrativas que abrangem a maior quantidade de casos da doença já haviam recebido essas tendas e, agora, outras nove serão montadas em Ceilândia, Gama, Guará, na área central do Plano Piloto, no Paranoá, Samambaia, Taguatinga, Varjão e Vicente Pires.

Tendas para atendimento da dengue, nas administrações regionais, de segunda a domingo, das 7h às 19h:

■ 1 – Samambaia: Quadra 302, Conjunto 13, Lote 05

■ 2 – Brazlândia: Área Especial nº 04, Lote 01 – Setor Tradicional

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

■ 3 – Ceilândia: QNM 13, Módulo B – Área Especial – Ceilândia Sul

■ 4 – Sol Nascente: SHSN, VC 311, Trecho II

■ 5 – Sobradinho: Quadra Central, Setor Administrativo, Lote A

■ 6 – Recanto das Emas: Av. Recanto das Emas, quadras 206/300, Centro Urbano

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

■ 7 – São Sebastião: Quadra 101, Área Especial S/N

■ 8 – Estrutural: Setor Central, Área Especial 5, s/nº

■ 9 – Santa Maria: Quadra Central 1, Conjunto H, Lote 01

As informações são da Agência Brasília