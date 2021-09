GDF prorroga pagamento do IPTU e da TLP para lojas do centro de Taguatinga

Empresário terá de comprovar que foi afetado pelas obras do túnel de Taguatinga. Medida não é válida para bancos.

O governador Ibaneis Rocha determinou que empresas localizadas no centro de Taguatinga poderão pagar o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e a Taxa de Limpeza Pública (TLP) referentes a 2021 e 2022 apenas a partir de março de 2023. A medida foi anunciada na semana passada e publicada no Diário Oficial (DODF) nesta segunda-feira (13).

A prorrogação é uma forma de mitigar os impactos econômicos e financeiros causados pela execução das obras de construção do Túnel Rodoviário de Taguatinga, agravados pela pandemia de covid-19. Os empresários também vão poder optar por dividir os impostos em até 24 vezes, desde que o valor de cada parcela não seja menor que R$ 50. A medida não é válida para bancos e demais empresas que executem atividades financeiras.

Para usufruir do benefício, o empresário terá de comprovar que foi afetado pelas obras. Para isso, deve ser solicitada uma declaração para a Administração Regional de Taguatinga. Com este documento em mãos, o interessado deve entregá-lo à Subsecretaria da Receita do DF.

Túnel de Taguatinga

As obras do túnel de Taguatinga estão 45% executadas e estão na fase de concretagem da laje, ou seja, o preenchimento do teto do túnel com brita, areia, cimento e outros materiais em um metro de espessura. Com previsão de entrega para 2022, a passagem subterrânea fará uma ligação para motoristas que trafegam no sentido Ceilândia, pela Avenida Elmo Serejo, além de oferecer uma via alternativa pela superfície para o centro de Taguatinga. Isso vai evitar a retenção de veículos nos semáforos do centro da cidade.

Com a conclusão da obra, os carros que estiverem na Avenida Elmo Serejo, sentido Plano Piloto, vão entrar pelo túnel e sair na Estrada Parque Taguatinga (EPTG). Do outro lado, aqueles que chegarem a Taguatinga pela EPTG também passarão pelo túnel até o início da Via Estádio, saindo logo após o viaduto da Avenida Samdu.

Vias marginais darão acesso às avenidas Comercial Sul e Norte e Samdu Sul e Norte. A passagem subterrânea terá 1.010 metros de extensão e vai contar com duas vias paralelas, cada uma com três pistas de rolagem em cada sentido.