Expoabra marca retomada de eventos agropecuários no DF

Com programação extensa, nova edição que começa hoje valoriza o potencial agrário da região

Com o objetivo de promover a importância econômica e social do setor agropecuário do Distrito Federal, a partir de hoje o Parque Granja do Torto (PGT) receberá mais uma edição da Expoabra Digital que, este ano, acontece de forma mista, com atividades virtuais e presenciais. “A Expoabra tem a missão de festejar a qualidade técnica e a importância econômica do setor, e a programação técnica foi pensada sob esse aspecto”, afirma o presidente do Serviço Social Autônomo Parque Granja do Torto (PGT), que administra o lugar, Eugenio Farias.

Com o tema “Conexão, transformação e inovação”, a exposição irá se estender até o dia 18 de setembro, e vai contar com feiras de produtos orgânicos e não orgânicos da região, debates de temas de interesse do setor agropecuário, palestras técnicas e provas de cavalos. A programação traz ainda a Semana de Orgânicos do Distrito Federal e o Seminário da Rota da Fruticultura.

“O parque se projeta como polo tecnológico e vitrine da agropecuária nacional. “Para o setor agropecuário, esse evento, por ter uma roupagem de feira tecnológica, promove o desenvolvimento do ramo para todo o país”, defende Eugênio.

Lançada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) em junho de 2021, a Rota da Fruticultura da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride-DF) realiza o seminário no último dia do evento, e serve como prova de que a Expoabra também será palco de ações de fomento. Há previsão de investimento de R$ 1 milhão na cadeia produtiva de frutas da Ride, com o objetivo de profissionalizar a produção e gerar empregos, renda e oportunidades para os produtores.

Para a presidente da Emater-DF, Denise Fonseca, será uma oportunidade de falar e demonstrar questões tecnológicas interessantes e que servirão como incentivo para o agricultor local. “É uma fonte de aprendizado e inspiração para o pequeno produtor, além de oportunidade de negócio. Não temos dúvidas de que eles serão os maiores beneficiados”, afirma.

Estabelecimentos da região receberam caminhões doados no âmbito do projeto, que ainda prevê a entrega de câmaras frias. No seminário , como acrescenta o presidente do PGT, haverá o encerramento da rota e será, ainda, assinado um ato de interesse de publicação de emendas voltadas ao desenvolvimento da fruticultura na Ride. Também segundo o administrador da Granja, o DF tem uma significativa representatividade com relação a agropecuária no país, e o que se vê na capital é incomparável com outras regiões.

“Um exemplo disso são os números do PAD-DF que nos coloca como o maior índice de mecanização agrícola do país, e a maior diversidade agrícola do planeta. Além disso, os polos de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa tem seus principais prédios aqui na região. Somos vitrine e referência no ramo”, ressalta Eugênio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outro ponto alto da exposição é a Semana de Orgânicos. Isso porque ela gera interesse não apenas em quem trabalha no setor, mas também no público geral. Brasília constitui-se em um dos maiores mercados consumidores de orgânicos do país. Desta forma, além de poder comprar esses alimentos no evento, quem visitar o parque poderá ter mais informações sobre a sua produção.

A abertura da semana ocorrera no dia 14, as 14 horas e, a partir desta data até o encerramento da exibição, haverá feira de orgânicos.

A pecuária tem grande presença na Granja do Torto e eventos do setor não poderiam estar ausentes da programação. A expectativa é de que mais de 500 animais participem das competições.

O acesso do público, no entanto, será limitado a 30% da capacidade de cada aparelho, em razão dos cuidados impostos pela pandemia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Várias opções em um só lugar

Para Fernando Ribeiro, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Distrito Federal (Fape-DF), uma das várias entidades que estão envolvidas na festividade, a Expoabra marca a retomada dos eventos presenciais rurais, mesmo acontecendo em formato misto, com atividades digitais. De acordo com o gestor, um dos pontos altos da feira é a sua diversidade na programação, que foi toda pensada para levar conhecimento ao público.

“O formato que pensamos tem como objetivo propiciar máxima participação do público, remota ou presencialmente”, diz Fernando.

O presidente detalha ainda a participação dos sindicatos que integram o sistema Fape/Senar. Estes, conforme esclarece Fernando Ribeiro, levarão à feira um panorama de cada setor, em palestras técnicas. “Teremos representantes do turismo, bovinocultura leiteira, equídeos, apicultura, orgânicos, avicultura, piscicultura”, compartilha. O sindicato rural, a título de exemplo, irá levar o projeto do plantio da canola na safrinha. “Existe um projeto conjunto para fazer os primeiros experimentos, introduzindo a canola como mais uma opção para esse período”, completou.

Além do PGT e da Fape, são realizadores da Expoabra a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (Seagri-DF), a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF), a Centrais de Abastecimento do Distrito Federal (Ceasa-DF) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como destaca o secretário de Agricultura, Candido Teles, as expectativas para o evento são altas, e devido à sua relevância para o setor, espera-se a participação de um grande número de pessoas acompanhando todos os temas voltados para o agronegócio, tanto nas apresentações, quanto nas palestras e eventos. “Convido todos a participarem e acessarem o site da feira para acompanhar as palestras e discussões pelo fortalecimento do setor e do Parque Granja do Torto”, finaliza o titular. Em 2020, foi registrado um público de 18 mil pessoas conectado ao site do evento, que foi integralmente virtual. A expectativa para esse ano é de um aumento de 30% nesses acessos.

Tendo o trabalho como um dos temas a serem discutidos nos debates da Expoabra, a Ceasa não poderia ficar de fora desta edição. Conforme pontua o presidente da entidade, Sebastiao Marcio, a empresa não parou durante a pandemia da covid-19, garantindo o regular abastecimento de alimentos para a população do Distrito Federal e Entorno.

“Paralelamente, a Ceasa leva muito a sério a questão da sustentabilidade, tanto que mantém um forte programa de gestão de resíduos sólidos. Esses dois aspectos serão, inclusive, temas de debate na exposição”, sintetiza o representante.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE