GDF Presente: vias de acesso à emergência do HUB ganham asfalto novo

Mais de 16 toneladas de massa asfáltica foram utilizadas na manutenção das ruas e no estacionamento do hospital

Mais de 16 toneladas de asfalto foram usadas para melhorar as vias de acessos até o Hospital Universitário de Brasília (HUB), na Asa Norte. Os locais que receberam o novo asfalto foi a área de embarque e desembarque, por onde passam as ambulâncias, na via de acesso à emergência e ao bloco cirúrgico.

Cerca de 15 profissionais colaboraram com as melhorias feitas nos acessos ao Hospital Universitário de Brasília (HUB), na Asa Norte. Foram mais de 16 toneladas de massa asfáltica utilizadas nos trabalhos na região, como manutenção na área de embarque e desembarque, por onde passam as ambulâncias, e melhorias na via de acesso à emergência e ao bloco cirúrgico.

“Também melhoramos a via de acesso de quem vem pela L3 Norte, arrumamos o balão da entrada principal e o balão perto da entrada de emergência. A gente prioriza quando os trabalhos são em hospitais porque os acessos devem estar em perfeitas condições”, explicou o coordenador do Polo Central III do GDF Presente, Alexandro Cesar de Oliveira.

Os trabalhos foram concluídos nesta segunda-feira (24) e, de acordo com o administrador do Plano Piloto, Valdemar Medeiros, o objetivo é trazer mais segurança para a população. “Esse asfaltamento é de suma importância, pois vai propiciar que os veículos possam transitar com maior segurança no HUB, melhorando a trafegabilidade também de quem visita a cidade e utiliza o balão, além de proporcionar maior conforto e comodidade à população do Plano Piloto”.