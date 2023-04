Recuperação de avenida na Ponte Alta é concluída

No trecho de 1,6 km entre a DF-480 e a rotatória local, também foram implantadas 11 ondulações

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) finalizou a reforma do asfalto da Avenida São Francisco, na Ponte Alta Norte do Gama.

No trecho de 1,6 km entre a DF-480 e a rotatória local, também foram implantadas 11 ondulações. Na próxima etapa da obra, o local receberá sinalização horizontal e vertical. Na fase anterior, foram feitos serviços de fresagem, que é a retirada do asfalto deteriorado, e de recomposição asfáltica.

A melhoria beneficia cerca de 10 mil pessoas que moram, trabalham ou trafegam pela região. O investimento na recuperação asfáltica é de aproximadamente R$ 1 milhão, recurso originário de emenda parlamentar do deputado Daniel Donizet.

Funcionário de uma clínica veterinária, Matheus Dias Araújo, 31 anos, elogia os trabalhos: “Esse asfalto novo permite que possamos fazer o transporte dos animais que pertencem aos nossos clientes com mais viabilidade e segurança, porque antes nós tínhamos que passar muito devagar com o carro da empresa para que os animais não corressem nenhum risco de se machucar”.

O presidente do DER-DF, Fauzi Nacfur Júnior, lembra a importância de cada obra: “Iniciamos a recuperação na primeira semana deste mês e é clara a diferença que essa melhoria já faz para as pessoas que trafegam por esta região – que, embora não integre o Sistema Rodoviário do Distrito Federal, mostra a integração entre os órgão do GDF ”.

As informações são da Agência Brasília