Caio Bonfim garante índice para os Jogos de Paris 2024

Atleta do Distrito Federal viajou para a Polônia com o apoio do programa Compete Brasília, venceu prova classificatória da Marcha Atlética e pode ser confirmado para sua quarta olimpíada

Brasília terá um grande representante nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Caio Bonfim viajou para Varsóvia, na Polônia, por meio do programa Compete Brasília, e garantiu índice para as olimpíadas do próximo ano. No meeting de marcha atlética, o atleta fechou a prova dos 20 km com a marca de 1h19min43s e obteve a medalha de ouro na competição. O resultado ainda precisa ser confirmado pela World Athletics, a Federação Internacional de Atletismo. Quando oficializado o índice, o atleta de 32 anos terá garantida a vaga na quarta olimpíada da carreira. Leia também Foragido por matar mulher tem foto divulgada

DF é primeiro lugar de pacientes autorizados a usarem cannabis medicinal

Mais de mil são multados por uso de celular ao volante “Esse resultado é motivo de muito orgulho para nós da secretaria. Desde o início de sua carreira, acreditamos no potencial de Caio e tudo indica que agora ele vai disputar sua quarta olimpíada. É muito gratificante saber que estamos fazendo parte dessa conquista”, declarou o secretário interino de Esporte e Lazer, Renato Junqueira, ao falar sobre o resultado positivo do apoio aos atletas por meio dos programas da pasta. Com informações da Agência Brasília