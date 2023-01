GDF Presente recupera asfalto no Sol Nascente

“As ruas estavam muito destruídas por causa das chuvas. Praticamente todo o asfalto foi levado pela água”, afirma o administrador

Dez toneladas de massa asfáltica foram usadas para a manutenção viária da Avenida do Trem Bão, no Trecho 3 do Sol Nascente. O serviço foi executado pelo programa GDF Presente, com apoio da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) e da Administração Regional do Sol Nascente/Pôr do Sol.

“As ruas estavam muito destruídas por causa das chuvas. Praticamente todo o asfalto foi levado pela água”, afirma o administrador do Sol Nascente/Pôr do Sol, Claudio Ferreira.

Ferreira conta que, assim que possível, a equipe seguiu para a região para resolver o problema. “Conseguimos responder a demanda dos moradores e garantir a mobilidade de todos. É positivo para quem tem carro, para quem anda de ônibus, que não sofrem mais com os buracos, mas, principalmente para os pedestres, que podem caminhar com mais tranquilidade”, diz.

A coordenadora da Divisão de Manutenção de Vias da Novacap, Valquíria Marra, afirma que a avenida foi recuperada do início ao fim. “Acabamos com os buracos e erosões do trecho. É um trabalho emergencial para conter o desgaste em relação ao período chuvoso”, afirma. “A Novacap faz constante recomposição da malha viária em todo o DF”, comenta ela.

Outras vias do Sol Nascente passaram por manutenção neste mês, nas chácaras 75, 85, 116, 118 do Trecho 3. No Sol Nascente, o serviço beneficiou a Quadra 503.

As informações são da Agência Brasília