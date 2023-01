Rede Emancipa abre inscrições para cursinho pré-vestibular gratuito

Interessados devem preencher o formulário de inscrição e comparecer na aula inaugural, que ocorre em 4 de março

A Rede Emancipa está com inscrições abertas para o curso pré-vestibular gratuito em Brasília. Os interessados devem preencher o formulário on-line e comparecer à aula inaugural, que ocorre em 4 de março. O cursinho é voltado para alunos de escolas públicas que estão se preparando para os vestibulares de 2023.

Movimento social de educação popular gratuita, sem fins lucrativos, que luta pela democratização do acesso à universidade e por educação de qualidade, a Rede Emancipa foi criada em 2007 e atua no DF desde 2016 levando aulas preparatórias aos alunos da rede pública.

O cursinho é voltado para alunos de escolas públicas de Brasília que irão prestar vestibular, fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e o Programa de Avaliação Seriada (PAS), neste ano. As aulas são ministradas aos sábados, entre às 9h e às 17h, em três escolas do Distrito Federal: Centro de Ensino Médio 03 (Ceilândia Sul), Centro de Ensino Médio 01 (Paranoá) e Centro de Ensino Médio 404 (Santa Maria).

Ao longo do ano, são apresentados os conteúdos mais recorrentes de português, matemática, sociologia, história e redação dos vestibulares, com resolução de questões e atividades online, que visam apoiar e reforçar o conteúdo aprendido em sala de aula.

A rede também está com inscrições abertas para voluntários que desejam dar aulas no cursinho. Além de aulas, também há vagas para quem deseja atuar nas áreas de círculos de debate, oficinas, núcleo de comunicação e apoio operacional. O trabalho voluntário garante certificado com horas empenhadas. Para se inscrever, acesse o link.

Para mais informações, entre em contato com o Emancipa pelas redes sociais ou com a coordenadora-geral, Raquel Vieira.