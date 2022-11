GDF Presente limpa bocas de lobo e calçadas em Ceilândia

O local, repleto de banquinhos, pontos de sombra e com um campo sintético e uma quadra poliesportiva, estava com os passeios quebrados ou desnivelados

Nos últimos dias, o programa GDF Presente realizou novo serviço em Ceilândia e fez a limpeza e desobstrução de bocas de lobo, além da demolição e reconstrução de 370 metros de calçadas na parte sul da cidade.

A preparação das bocas de lobo para o período chuvoso é um trabalho que não para no Distrito Federal. Em Ceilândia, pelo menos duas vezes por semana, as equipes estão nas ruas para o serviço, com o apoio de reeducandos da Fundação Nacional de Amparo ao Preso (Funap) e das equipes do Polo Oeste do GDF Presente.

“A grande maioria dos bueiros está repleta de terra e descartáveis, e alguns estão com a presença de raízes de árvores, o que acaba obstruindo as redes de água pluvial”, explica a gerente de Manutenção da Administração Regional de Ceilândia, Tatiana Sousa. “Dessa forma, mapeamos as principais ruas e estamos fazendo uma por uma.”

Já na QNP 26, os operários trabalham na reconstrução de calçadas. O local, repleto de banquinhos, pontos de sombra e com um campo sintético e uma quadra poliesportiva, estava com os passeios quebrados ou desnivelados.

“Essa é uma área agradável, frequentada por muitas crianças, idosos, o pessoal do futebol; e, com novas calçadas, fica mais seguro para todo mundo”, ressaltou o aposentado Sebastião Gomes, 70, frequentador do local. “Está ficando ótimo!”

