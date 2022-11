GDF abre 4 mil vagas em cursos técnicos

Qualquer jovem ou adulto pode se inscrever, desde que esteja cursando o Ensino Médio

Elisa Costa

[email protected]

Estão abertas as inscrições para os cursos de Educação Profissional e Tecnológica promovidos pelo Governo do Distrito Federal (GDF), com processo seletivo realizado pela Secretaria de Educação (SEE). São mais de quatro mil vagas gratuitas para jovens e adultos que querem se capacitar para o mercado de trabalho e que podem escolher estudar presencialmente ou de forma virtual – à distância. O prazo para inscrições vai até o dia 4 de dezembro. As aulas começam em fevereiro de 2023, em 13 unidades escolares, com cursos de técnico de informática, logística e administrativo, cuidador de idoso, auxiliar de cozinha, técnico de saúde bucal entre outros.

O requisito para tentar uma vaga é estar cursando ou terminando o ensino médio. Os candidatos passam por um sorteio eletrônico, de responsabilidade da secretaria, que define os escolhidos. As oportunidades também abrangem a formação inicial e continuada. Os interessados podem se inscrever pelo portal oficial da Secretaria de Educação, em apenas uma unidade, em apenas um curso e um turno. O cidadão deve informar o seu CPF e “após a confirmação da inscrição, as alterações somente poderão ser realizadas por meio do e-mail cadastrado pelo candidato no ato da inscrição”, lembra a pasta.

Segundo a diretora de Educação Profissional, Joelma Bonfim, essa iniciativa possibilita que a pessoa possa seguir seu itinerário formativo. “Apesar das dificuldades da pandemia, conseguimos aumentar de 11 para 18 unidades que ofertam os cursos e, assim, foi possível atender de forma mais ampla a demanda que sempre foi alta e continua sendo”, pontuou. É bom destacar que, 20% das vagas por curso e por turno são reservadas para alunos com deficiência ou Transtorno do Espectro Autista (TEA), que podem comprovar a condição por meio da apresentação de um laudo médico no momento da matrícula. As vagas que não são preenchidas são ofertadas a todos os outros candidatos.

O resultado final da seleção para as vagas está previsto para ser divulgado no dia 22 de dezembro, a partir das 18h. Para se matricular, o aluno deve se apresentar na secretaria da respectiva unidade a qual foi selecionado para estudar com documento de identidade, CPF, duas fotos 3×4, comprovante de residência e comprovante de escolaridade. “Para os candidatos com deficiência, além dos documentos citados acima devem apresentar um laudo médico atualizado e cópia simples, atestando tipo e grau de deficiência, emitido nos últimos 12 meses. Para os candidatos com TEA, o laudo médico possui prazo de validade indeterminado”, informou a Secretaria de Educação.

Os cursos podem ser realizados nas Escolas Técnicas de Brasília, Guará, Ceilândia, Planaltina, na Escola Técnica Deputado Juarezão, no Centro Educacional Stella dos Cherubins Guimarães Trois, no CED 07 de Taguatinga, CED 02 do Cruzeiro, no CESAS e no CEJAEP da Asa Sul, e nos Centros de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional do Cruzeiro e do Gama. Pelo site da Secretaria de Educação, o cidadão também consegue conferir os editais publicados e as retificações.