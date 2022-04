GDF Presente faz limpeza de estacionamento em Taguatinga

O morador de Taguatinga João Batista de Melo disse que o estacionamento era uma demanda importante

O estacionamento da Ql 12 de Taguatinga Norte, próximo ao gapão da Facita, recebeu uma lavagem nesta segunda-feira (11). A ação foi realizada pela equipe do GDF Presente. O espaço conta com oito baias e 40 vagas.

Realizada pela administração da cidade por solicitação da Associação Comercial e Industrial de Taguatinga (Acit), a obra do estacionamento contou com a participação do Polo Oeste II do GDF Presente em várias etapas da construção.

O último trabalho da equipe foi a lavagem do espaço.

A obra durou cerca de um mês e foi toda feita com a utilização de bloquetes. O novo estacionamento atenderá o comércio da região e o Setor Industrial de Taguatinga, além de moradores da área.

O morador de Taguatinga João Batista de Melo disse que o estacionamento era uma demanda importante em uma das regiões que mais crescem na cidade. “É uma área bem movimentada, e as pessoas não tinham onde estacionar. Esse espaço é muito bem-vindo”, afirma João Batista.

De acordo com o diretor de Obras da Administração de Taguatinga, André Araújo, a necessidade de estacionamento no local era muito grande. “Mesmo antes de a obra ser concluída, o espaço já era utilizado”, confirma André. Segundo ele, agora falta apenas o plantio de grama em volta do estacionamento e a pintura, que será feita pelo Departamento de Trânsito (Detran), por solicitação da administração.

*Com informações da Agência Brasília