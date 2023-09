GDF participa de congresso internacional de sustentabilidade

Em formato virtual, a formação também reúne mestrandos do curso Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional e se encerra nesta sexta-feira (15)

Desde o início da semana, servidores do Instituto Brasília Ambiental estão participando do III Congresso Internacional Ambiente e Sustentabilidade, da Universidade do Oeste Paulista (Unoeste), de Presidente Prudente, em São Paulo.

Em formato virtual, a formação também reúne mestrandos do curso Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional e se encerra nesta sexta-feira (15). “O evento está possibilitando uma integração muito boa e que renderá bons frutos para a área ambiental”, resume o agente de Unidade de Conservação do Brasília Ambiental Diego Gordinho.

Entre os temas debatidos durante o congresso, foram destaque Saúde e doenças tropicais negligenciadas, Gestão integrada de resíduos sólidos, Valorização energética de resíduos sólidos, Psicologia ambiental comunitária, Cidades e comunidades sustentáveis e Energias renováveis e seus impactos.

Os participantes também fizeram uma visita técnica de campo ao Parque Estadual Morro do Diabo, na região. “Fizemos uma trilha guiada subindo o morro e conhecendo todo o parque, sua gestão e espécies nativas da região”, conta Gordinho.

As informações são da Agência Brasília