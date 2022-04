GDF oferece curso de gestão de conflitos

O conteúdo programático engloba os temas Gestão de conflitos, Resolução consensual e Comunicação não Violenta (CNV)

O Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Escola de Governo do Distrito Federal (Egov), está com inscrições abertas para o curso Gestão de conflitos e resolução consensual na administração pública. A capacitação, com carga horária de 20 horas, tem como público-alvo os servidores públicos.

O conteúdo programático engloba os temas Gestão de conflitos, Resolução consensual e Comunicação não Violenta (CNV). As inscrições podem ser realizadas até esta terça (19), no site da Egov. Para obter mais informações e fazer sua inscrição, acesse o portal.

O curso será realizado de forma presencial, entre os dias 25 e 29 deste mês, das 8h às 12h, ministrado pela instrutora Neide Odete Coutinho Saad, graduada em pedagogia e direito. Estão sendo oferecidas 30 vagas.

De acordo com a diretora-executiva da Egov, Juliana Tolentino, saber lidar com a pluralidade de ideias é fundamental para o bom desempenho das organizações públicas.

“O conflito nasce da diversidade de ideias que, quando bem-administradas, tendem a elevar a criatividade e as oportunidades de inovação nas equipes organizacionais. É com esse olhar, visando a um futuro progressista para a administração pública, que disponibilizamos as melhores capacitações para os servidores públicos distritais”, afirma.

Segundo Neide Saad, a capacitação em ferramentas de mediação de conflitos é um ganho valioso para os gestores. “Compreender que os conflitos sempre vão existir e saber lidar com eles, de maneira criativa e humanizada, diminui o adoecimento físico e mental e aumenta o engajamento e a produtividade da equipe”, assinala.

A instrutora explica que o curso tem grande relevância para a prestação de serviços e vai ao encontro da promoção da saúde integral dos servidores públicos. “A complexidade da administração pública demanda formas céleres e menos onerosas de solução de conflitos. O curso permite, ainda, um atendimento mais humanizado, com escuta ativa e empática. Assim, não é só uma forma de resolução de conflitos, mas uma mudança em busca de uma cultura humanizada e de paz”, conclui.

Serviço

Curso: Gestão de conflitos e resolução consensual na administração pública

Período: de 25 a 29 deste mês

Modalidade: presencial

Horário: das 8h às 12h

Carga horária: 20 horas

Inscrições: até terça-feira (19), no site da Egov ou pelo link https://sistemas.df.gov.br/EGOV/ListadeTurmasPublicadas.aspx.

As informações são da Agência Brasília