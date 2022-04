Secretaria do Trabalho lança edital para qualificação de mulheres pelo programa “Tudo por Elas”

Por meio da Secretaria do Trabalho, o Governo Federal tornou público o edital para as vagas destinadas a cursos de qualificação profissional

Por meio da Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal, o Governo Federal tornou, hoje, 18, público o Chamamento Público para se preencher vagas destinadas aos cursos de qualificação profissional do Projeto “Tudo por Elas”.

As vagas são, exclusivamente, para mulheres acima de 18 anos. As vagas são para os cursos de merendeira, cabeleireira e maquiadora. As inscrições vão até o dia 24 de abril.

Confira o edital:

OBJETIVO

1.1. Realizar processo seletivo para o preenchimento de 100 (cem) vagas, nas Regiões

Administrativas: Samambaia, Ceilândia, Taguatinga, Sol Nascente e Brazlândia, para os

cursos de qualificação profissional, assim distribuídos:

1.1.1. Merendeira — 50 vagas;

1.1.2. Cabeleireira/Maquiadora — 50 vagas.

DOS REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Serão selecionadas as candidatas que cumprirem os seguintes requisitos:

a) Mulheres em situação de vulnerabilidade econômica e social, preferencialmente que

foram acometidas pelo câncer;

b) Ser maior de 18 (dezoito) anos; e

c) Preferencialmente, residir nas Regiões Administrativas elencadas no item 1.1.

DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições serão abertas de forma eletrônica no portal da Secretaria de Estado de

Trabalho do Distrito Federal — SETRAB (www.trabalho.df.gov.br), no período de

18/04/2022 a 24/04/2022, por meio do preenchimento de formulário eletrônico –

FORMULÁRIO DE PRÉ-INSCRIÇÃO, a ser disponibilizado no sítio eletrônico desta

Secretaria, durante o período de inscrição.

3.2. As informações registradas são de caráter auto declaratórias e de responsabilidade do

declarante. Portanto, se o candidato preencher algum dos campos do formulário eletrônico

com informações inverídicas, estará automaticamente eliminado do processo seletivo.

3.3. Para auxiliar no preenchimento do FORMULÁRIO ELETRÔNICO DE PRÉ-INSCRIÇÃO, será disponibilizado atendimento presencial, no horário de 8h às 17h, nas

Agências de Atendimento ao Trabalhador de Taguatinga, situada no endereço: C4 Lt. 03,

Av. das Palmeiras, de Brazlândia, situada no endereço: SCDN Bl. K Lj. 01/05, de

Ceilândia, situada no endereço: QNM 18/20, Bl. B e de Samambaia, situada no endereço:

QN 303 Conj. 01 Lote 03 — Samambaia Sul (ao lado Correios).

DA SELEÇÃO

4.1. Primeira Etapa: As inscritas passarão por processo de classificação e ranqueamento,

baseado nas condições de vulnerabilidade socioeconômica extraídas do FORMULÁRIO

ELETRÔNICO DE PRÉ-INSCRIÇÃO, que será gerenciado pela SETRAB, com prioridade

para as mulheres acometidas pelo câncer; beneficiárias de seguro-desemprego;

trabalhadoras desempregadas; trabalhadoras empregadas em ocupações afetadas por processos

de modernização tecnológica e outras formas de reestruturação produtiva; beneficiárias de

políticas de inclusão social e de políticas de integração e desenvolvimento regional e local;

trabalhadoras de setores considerados estratégicos da economia, na perspectiva do

desenvolvimento sustentável e da geração de trabalho, emprego e renda; trabalhadoras

cooperativadas, em condição associativa ou autogestionada e empreendedoras individuais;

pessoas com deficiências — PcD e idosas.

4.1.1. Os dados declarados no FORMULÁRIO DE PRÉ-INSCRIÇÃO poderão sofrer

cruzamento com diversas bases de dados do Governo Federal e do Governo do Distrito

Federal.

4.2. Segunda Etapa: Após o resultado de classificação e ranqueamento, havendo

empate entre as ranqueadas, haverá sorteio eletrônico, para preenchimento das vagas.

4.2.1. O sorteio será realizado eletronicamente, de acordo com os critérios

estabelecidos, e o resultado final será divulgado no sítio eletrônico da Secretaria de

Estado de Trabalho do Distrito Federal — SETRAB (www.trabalho.df.gov.br).

DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

5.1. A relação das candidatas convocadas será divulgada no sítio eletrônico da

Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal (www.trabalho.df.gov.br), no dia

25/04/2022.

DA CONVOCAÇÃO e MATRÍCULAS

6.1. As candidatas convocadas deverão comparecer às Agências de Atendimento ao

Trabalhador de Taguatinga, situada no endereço: C4 Lt. 03, Av. das Palmeiras, de

Brazlândia, situada no endereço: SCDN Bl. K Lj. 01/05, de Ceilândia, situada no

endereço: QNM 18/20, Bl. B e de Samambaia, situada no endereço: QN 303 Conj. 01

Lote 03 — Samambaia Sul (ao lado Correios), ou na Sede da Associação de Apoio às

Portadoras do Câncer de Mama — AMAMA, situada no endereço: EQND47/48 Área

Especial — Comercial Norte — Taguatinga Norte/DF, entre os dias 26/04/2022 a

06/05/2022, das 8h às 17h, e apresentar os documentos comprobatórios originais, para

matrícula e análise e comprovação dos requisitos de participação descritos no item 2

do presente edital, que são:

a) Carteira de Identidade (RG) ou documento equivalente com foto, e comprovação de

registro no Cadastro Geral de Pessoas Físicas — CPF;

b) Comprovante de residência no Distrito Federal ou declaração de próprio punho;

c) Laudo médico comprovando o acometimento do câncer;

6.2. Caso a candidata selecionada não compareça na data determinada na convocação

ou não apresente qualquer dos documentos comprobatórios descritos acima, será

automaticamente desclassificada.

6.3. Havendo desclassificação de candidatas, serão chamadas as remanescentes

constantes do cadastro reserva.

DA CERTIFICAÇÃO

7.1. As qualificadas selecionadas e que comprovem estar aptos a ingressar no curso de

qualificação profissional farão jus ao recebimento do certificado, autenticado pela

entidade qualificadora e pela Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal –

SETRAB.

7.2. A qualificanda, para fazer jus ao recebimento do certificado, deverá cumprir

frequência mínima de 70% (setenta e cinco por cento) da carga horária total, com

aproveitamento do curso de, no mínimo70% (setenta por cento), devidamente validado

pela entidade qualificadora.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES

8.1. A previsão de início das atividades dos cursos de qualificação profissional será a

partir do dia 09/05/2022.

8.1.1. A data poderá ser alterada, mediante justificativa da Secretaria de Estado de

Trabalho de Trabalho do Distrito Federal — SETRAB, e amplamente divulgada no seu

sítio eletrônico (www.trabalho.df.gov.br).

DA JORNADA

9.1. As candidatas matriculadas realizarão os cursos de qualificação profissional,

respeitando a carga horária mínima de 80 (oitenta) horas/aula para o curso de

Merendeira e de 120h (cento e vinte) horas/aula para o curso de

Cabeleireira/Maquiadora, às segundas-feiras, quartas-feiras, sextas-feiras e sábado, nos

períodos matutino ou vespertino.

DO LOCAL DE ATIVIDADES

10.1. As atividades serão desenvolvidas na sede da entidade qualificadora, situada na

EQND 47/48 Área Especial — Comercial Norte — Taguatinga Norte/DF.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. A Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal – SETRAB será

responsável pela seleção e pela divulgação do resultado, que será disponibilizado em

seu sítio eletrônico (www.trabalho.df.gov.br).

11.2. Todas as fases da seleção deverão ser acompanhadas pelos candidatos no referido

sítio eletrônico.

11.3. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de

Combate à Corrupção por meio do telefone 0800 – 6449060 (Decreto n.º 34.031, de 12

de dezembro de 2012).

11.4. Para mais esclarecimentos, contatar a Subsecretaria de Qualificação Profissional

– SQP da SETRAB, pelo telefone ou WhatsApp: (61) 98279–0085.

11.5. Os casos omissos serão resolvidos pela SETRAB, que deverá interpretar as regras

previstas neste Edital e basear suas decisões segundo as normas vigentes e os

princípios que regem a Administração Pública.