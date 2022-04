Ibaneis entrega medalhas a personalidades de Brasília

Por: Elisa Costa

Em cerimônia no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, nessa segunda-feira (18), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), entregou 121 medalhas a personalidades da capital para celebrar o aniversário de Brasília. A solenidade homenageou as personalidades escolhidas no ano de 2020, quando a honraria foi adiada por conta das medidas restritivas da pandemia.

Além do governador, foram condecorados os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Kássio Nunes Marques. Também foi homenageado Orlando Britto, falecido repórter fotográfico, Weslian Roriz, esposa do falecido ex-governador Joaquim Roriz, Nelson Piquet, piloto reconhecido em Brasília e Júlio, ex-jogador da seleção brasileira de futebol.

Ainda essa semana, na próxima quinta-feira (21), a capital federal celebrará 62 anos de idade.