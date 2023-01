“Diálogo aberto”, diz Celina Leão sobre intervenção federal

“O governo continua na sua normalidade, tratando com todos com a tranquilidade que esse momento exige”, continuou a governadora

Durante evento na manhã desta terça-feira (10), a governadora do Distrito Federal em exercício Celina Leão (PP) afirmou que “há um diálogo aberto” com o Governo Federal sobre a intervenção federal na segurança pública da capital.

Ao comentar sobre os manifestantes presos após saírem do acampamento no Quartel-Geral do Exército, em Brasília, a mandatária afirmou que o GDF está reforçando a segurança. “Nós temos dado todo um reforço para essa área da segurança pública, porque nós estamos com pessoas detidas”, disse.

No último domingo (08), um grupo de contrários ao governo do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) invadiu e destruiu as sedes do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto.

“O governo continua na sua normalidade, tratando com todos os secretários e com toda a tranquilidade que esse momento exige”, continuou a governadora.

No mesmo dia, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a retirada dos manifestantes de frente aos quartéis de todo o país. Eles acampavam nos locais desde 30 de outubro, quando foi anunciada a vitória de Lula.

Ao menos 1,2 mil pessoas foram presas e estão sendo detidas no Ginásio da Academia Nacional da Polícia Federal.