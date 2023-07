GDF já retirou mais de 700 carcaças de veículos das ruas neste ano

A retirada de veículos abandonados tem como objetivo eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor de dengu

O DF Livre de Carcaças retiraram, nessa semana, 35 veículos abandonados na Asa Norte. Com a última ação, o número de carros recolhidos chega a 722 apenas neste ano.

Além de contribuir para a sensação de segurança da população, a retirada de veículos abandonados tem como objetivo eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor de dengue, zika e chikungunya.

Desde que foi retomada, em março deste ano, a estratégia de realização da iniciativa mudou. As equipes, coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), passaram a permanecer por um maior período em cada local, aumentando assim o número de veículos retirados em cada região. A ação ocorre às terças, quartas e quintas-feiras em uma só cidade.

“Para continuidade da ação, contamos com o apoio da administração regional e do conselho de segurança local, que é essencial”, afirma o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar.

Além das administrações regionais, a operação reúne representantes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), do Departamento de Trânsito (Detran-DF), do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF), da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), das secretarias DF Legal e de Saúde, por meio da Diretoria de Vigilância Ambiental (Dival).

É importante incluir detalhes que facilitem a localização dos veículos, como endereço, ponto de referência e, se possível, fotos, como explica o subsecretário de Políticas Públicas, Jasiel Fernandes: “Além das informações encaminhadas pelas administrações regionais, Consegs e Ouvidoria do GDF, disponibilizamos mais um canal de informações, que podem ser enviadas por qualquer cidadão”.

As informações também podem ser encaminhadas pelo site Participa DF ou pelo número 162 e nas próprias administrações regionais.

As informações são da Agência Brasília