GDF já construiu 20 estacionamento em Taguatinga desde 2019

Obras diretas da administração regional, os espaços garantem mais conforto e segurança para a população. Ao todo, foram criadas 370 novas vagas

Nos últimos quatro anos, o Governo do Distrito Federal (GDF) construiu mais de 20 estacionamentos públicos em Taguatinga. Obras diretas da administração regional, os espaços garantem mais conforto e segurança para a população. Ao todo, foram criadas 370 novas vagas.

“São construções que beneficiam não só os moradores daquela região, mas, principalmente, as pessoas que passam pela cidade”, afirma o administrador de Taguatinga, Renato Andrade dos Santos. Alguns dos espaços, por exemplo, estão localizados próximos ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT) e ao Taguatinga Shopping.

O estacionamento em bloquetes da QNM 34/36 está quase pronto. Com área de 1.220 metros quadrados, o local poderá comportar 34 veículos e terá calçadas para circulação de pedestres e rampas de acessibilidade.

Segundo o coordenador de Licenciamento e Obras da Administração Regional de Taguatinga, André de Araújo, era uma demanda antiga da população, que enfrentava problemas em qualquer época do ano. “Na época de chuva, muita lama. Durante a seca, muita poeira”, comenta ele.

A obra começou em novembro do ano passado e deve ser entregue até o final de fevereiro. “Parte do estacionamento teve que ser refeito, porque a água da chuva causou um assoreamento na base dos bloquetes. E como são bloquetes intertravados, para arrumar um ponto tivemos que desfazer uma área muito maior, o que infelizmente atrasou a entrega”, explica Araújo.

Com a finalização dos bloquetes, haverá a demarcação das vagas e a sinalização do espaço pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF). O programa GDF Presente participou da fase inicial do trabalho.

O estacionamento fica bem ao lado de uma igreja evangélica e próximo a residências e comércios. O pastor Edilson Gonçalves, 57 anos, afirma que a falta de estrutura era um assunto recorrente nos encontros religiosos. “Os irmãos estacionavam no capim, na terra, e pediam mudança”, diz ele. “Assistir a obra ficando pronta é um sonho realizado”, completa.

O autônomo Edmilson Oliveira, 54 anos, diz que não pretende usar o novo espaço, mas ressalta a importância para a comunidade. “Será muito útil para o pessoal da igreja e para quem passa por aqui. Mostra que estamos no radar das ações do governo”, comenta o morador.

As informações são da Agência Brasília